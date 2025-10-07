バレーボール男子で昨季ＳＶリーグ王者のサントリーと、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）王者のペルージャ（イタリア）が６日、国際親善試合（７、８日）に向け、会場となる東京・有明アリーナで調整した。サントリーの主将・高橋藍（２４）は練習後、取材に応じ、日本代表でともに活動するペルージャ・石川祐希（２９）に宣戦布告。石川も特別な一戦へ、静かに闘志を燃やした。

日欧王者が東京の舞台で激突する。決戦を翌日に控え、最終調整したサントリー・高橋藍は「日本リーグが今どれだけ、世界で戦っていけるのかを証明できる。チャンピオンズリーグ王者のペルージャに勝つことが自分たちの目標を達成する上で大切」と気を吐いた。

初の試みとなるＳＶリーグ王者と欧州ＣＬ王者の壮行試合。高橋藍にとって「世界王者」と認めるペルージャと戦うことは、目標とする世界一への一歩だという。「挑戦者」として臨む一戦で「今のチームの強さを知るいい機会になる」と挑戦状をたたきつけた。

戦う限り、目指すのは勝利のみ。日本代表で同僚の石川と戦うことになる。「日本代表として戦っている中ではすごく心強い」と言うが、敵となれば「対策しにくいというか、苦戦する気がする」。代表ではよく知るチームメートだからこそ、警戒感を強めた。

さらに「得点力では負けたくない。ディフェンス力と攻撃力で頑張りたい」と宣戦布告。「ディフェンス力のあるスパイカー」と自負するエースは、日本一のプライドを胸にコートに立つ。

「初めての特別な機会。自分たちがレベルの高い試合を見せることもそうですし、今出せる力をペルージャとともに出して、お客さんに面白い試合を見せられるように」と高橋藍。最高峰の一戦を全力で戦う。