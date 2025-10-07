【まさかの用途】引越しダンボール開けたら→娘の贅沢すぎる梱包に7万いいね「大切だもんね」「宝物」【ママリ】

めちゃくちゃ贅沢な段ボール箱の使い方に笑う

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、アーノルズはせがわ(@ringooooooooooz)さんの投稿です。

アーノルズはせがわさんは、引越しの準備で大忙し。そんな中、娘さんがものすごく贅沢な段ボール箱の使い方をしていたので思わず写真を撮ってしまいます。それがこちらです。

Ⓒringooooooooooz

Ⓒringooooooooooz

引越しの準備してたら娘がすんごい贅沢な段ボールの使い方してた

大きな段ボールの真ん中に、風船ひとつだけという、シュールな写真です。大きな空間に、ちょこんと入っている風船がおもしろいですね。娘さんにとっては、とても大事な宝物なのでしょう。子どもならではの尊い感性にほっこりしますね。



この投稿には「大切だもんね…割れたら大変」「娘さんにとっては大事な宝物だ」といったリプライがついていました。引越し準備の合間に、こんな笑いをプレゼントしてくれる娘さん。子どもの発想力がかわいくてクスっと笑っちゃう投稿でした。

