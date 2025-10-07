◆練習試合 巨人６―２ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）

阿部巨人の下克上布陣が完成した。右脇腹痛でシーズン終盤に離脱していた吉川尚輝内野手（３０）が６日、１軍の社会人ＳＵＢＡＲＵとの練習試合（東京Ｄ）に「８番・二塁」で約１か月ぶりに実戦復帰。二ゴロ、二ゴロ、右飛、空振り三振と４打数無安打だったが、力強いスイングと好守を披露した。１１日のＣＳ第１Ｓ初戦・ＤｅＮＡ戦（横浜）出場のメドが立ち、ベストメンバーのラストピースが埋まった。

本能で飛び込んだ。５回の守備。吉川は二塁ベース寄りのゴロをダイビングキャッチして素早く一塁に送球した。惜しくも内野安打になったが、持ち味の広大な守備範囲を発揮。患部の不安を感じさせない躍動感に、阿部監督は「全く問題なさそうなのでね。何とか間に合いそう」とＣＳへの好材料としてうなずいた。

右脇腹痛のため９月１１日以降、欠場して同１４日に登録抹消。吉川が出場しなかったラスト１５試合、二塁は増田大、浦田、増田陸が守り、主にルーキーの浦田が奮闘してきた。その間、吉川はＧ球場で必死にリハビリ。ＣＳに間に合うか微妙な状況だったが、「トレーナーさんのおかげでここまで来られた。思ったより早くバットが強く振れた」と１軍の輪に戻ってきた。

今季は１０７試合で打率２割７分７厘。攻守で欠かせない。この日の打線は１番から丸、キャベッジ、泉口、岡本、リチャード、大城卓、中山、吉川。捕手はフェニックス・リーグで調整中の岸田が入る見込みで、打順も一部流動的な部分はあるが、決戦を前にベスト布陣が完成した。

開幕前に丸が右太もも裏の肉離れで５月下旬まで離脱。岡本は５月上旬から左肘じん帯損傷で約３か月離脱。吉川は７月下旬から腰痛で離脱し、８月下旬に１軍復帰も９月に右脇腹痛で離脱した。入れ替わるように負傷し、経験豊富な丸、岡本、吉川がそろってスタメンに名を連ねたのは１４試合だけ。ＣＳで万全の形でそろい踏みとなる。

この日は他の主力が前半で交代する中、吉川は８回まで出場。阿部監督は「明日もそうなると思う」とＣＳ前最後の実戦となる７日のヤマハとの練習試合（東京Ｄ）でも実戦感覚の確認のために多くの出場機会を与える方針だ。リーグ３位からの逆転日本シリーズ進出、日本一へ頼れる男が帰ってきた。（片岡 優帆）