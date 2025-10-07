◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

８日（日本時間９日）の地区シリーズ第３戦、本拠地・フィリーズ戦で先発するドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、第２戦の敵地・フィリーズ戦前に会見に出席した。

山本は「この２試合（第１、２戦）から得られる情報もあると思いますし、また違う自分ならではの自分のピッチングにあった作戦もあると思うので、どちらもしっかり分析しながら準備していきたいと思います。すごくいいチームですし、ファンの方もすごく熱く、本当に素晴らしいチームだと思っている。いつも通りのパフォーマンスを出せるように落ち着いて試合に入れたらと思います」と意気込んだ。

今季のポストシーズンでは、１日（同２日）のワイルドカードシリーズ第２戦の本拠地・レッズ戦に先発し、７回途中１１３球を投げて４安打２失点（自責０）、９奪三振の好投を見せた山本。レギュラーシーズンでも９月は３登板連続１安打投球など防御率０・６７、被打率・０８１と絶好調で月間ＭＶＰにも輝いた。

ドジャースは第１戦で逆転勝ちし、この日の第２戦も勝って２連勝となれば一気に突破へ王手をかけることになる。今季、ドジャースが地区優勝、ワイルドカードシリーズを突破し、シャンパンファイトを行った試合はいずれも山本が先発。３度目の大役への期待も高まる。