難病・ALS告知「延命」か「死」か…元看護師の女性の"選択"は？【ママリ】

花さんは看護師として働いていました。ですが、「難病・ALS」と診断され、仕事を辞めることに。日々、病気への恐怖とたたかいながら、自分らしく生きる方法を模索します…。著者・ぱれちに(@paretiny)さんが、実話に基づいて描いた漫画作品、『終わりの選択』をダイジェスト版でごらんください。

自分にしかできない「伝えること」

花さんは、「難病・ALS」と診断され、灰色のような日々を過ごしていました。



そんなある日、看護学生向けの講演会を依頼されます。思い切って引き受けた花さんは、「伝えること」に生きがいを見出します。

近い将来、しなければいけない「残酷な選択」

花さんは、近い将来、残酷な選択をしなければいけません。本当に、難しい問題です。

最後の最後まで、考える

「みんなが幸せになれる選択」という言葉が、とても印象的ですね。自分のことだけではなく、まわりのことを常に気にかける、花さんの優しさと強さが伝わってきます。



いつか必ず訪れる「終わり」。私たちは、「死」という終わりに直面した時、改めて自身の「生」について向き合う日が来るのでしょう。生きることについて、改めて思いを馳せるきっかけとなる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）