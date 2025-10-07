◇フェニックスリーグ 阪神9-1韓国・ハンファ（2025年10月6日 アイビー）

CSファイナルSでの登板へ向け、望みをつなぐ64球だった。先発の阪神・早川は5回1安打無失点の好投。毎回三振の計6三振を奪うなど藤川監督の前で猛アピールした。

「抑えればチャンスもあるかもしれないので、しっかりやろうと。いい緊張感だったのかなと思います」

初回を3者凡退で立ち上がると、安打は3回2死一塁から許した一本だけだった。直球を軸に、ツーシーム、スライダーなど変化球を操り、無四死球の安定感を誇った。今季はウエスタン・リーグでは17試合に登板し、23四死球。「春先から四球がファームで多かったので、そこを気にしてやってきたのが後半につながっている」と収穫のあるマウンドとなった。

7月に支配下昇格を果たすと、2度目の1軍舞台となった8月27日のDeNA戦で初先発初勝利も挙げた。「もし（CSで）チャンスがもらえたら、しっかりやりたい」。球団の育成新人がポストシーズン出場となれば史上初。勢いも兼ね備えた25歳右腕のサクセスストーリーには、まだ続きがある。 （山手 あかり）