阪神の石井大智投手（２８）が６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでの残留練習に参加し、昨年のＣＳのリベンジを果たすことを意気込んだ。２３、２４年とＣＳを経験してきたからこそ、難しさが分かる。「１球の失投が命取りになる」。昨年の苦い思いはもうしたくない。

２４年１０月１２日。甲子園で戦ったＤｅＮＡとのＣＳファーストＳ・第１戦だった。１点ビハインドの七回１死一、三塁から登板。しかしオースティンに逆球の外角直球を捉えられ、右中間への２点適時二塁打を許してしまった。

「完全に失投でしたね」と振り返る。昨季自信を持って投げてきたのが右打者への内角直球。それを梅野に要求してもらったが、「オースティン選手に一番投げちゃいけないアウトハイに投げてしまった」と悔いの残る１球になってしまった。

あれから１年がたった今は、「今までやってきたことを変える必要もないのかなと。それで打たれてしまったら、その課題をオフシーズンでつぶしていけたらいい話だと思う」と考えている。

今季はＮＰＢ記録を更新する５０試合連続無失点、球団記録となる４９イニング連続無失点でシーズンを終えた。ＣＳでも自分を信じて腕を振るだけだ。「優勝したのは阪神タイガースなので、日本シリーズに勝ちにいかないといけないプレッシャーもあるし。去年僕の中でＣＳで失敗した部分もあったので」。ポストシーズンでも０に抑え続け、進化を証明する。