◇フェニックスリーグ 阪神9-1韓国・ハンファ（2025年10月6日 アイビー）

みやざきフェニックス・リーグが6日、宮崎県内で開幕した。阪神は韓国・ハンファ戦（アイビー）に9―1で快勝した。「5番・左翼」で先発出場した前川右京外野手（22）は初回に右前へ先制打を記録し、藤川球児監督（45）にアピール。15日に初戦を迎えるクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）での左翼獲りへ、先制パンチを放った。

前川にとって、この宮崎は調整の場ではない。15日に開幕するCSファイナルSと、その先にある日本シリーズに向けた戦いの場だ。その意気込みが最初の打席で表れる。初回2死一、三塁。広く空いた一、二塁間を狙っていたかのようにきれいに抜いた。左翼争いのライバルへ先制パンチを放った。

「思い切って打ちにいけた。他の打席は中途半端になってしまったので、そういう打席をやっていては結果が出ないと思うので、また明日から頑張りたい」

残りの4打席に凡退して反省の弁が表に出たものの、割引材料はある。韓国・ハンファの投手陣は初対戦で、初めて球筋を見る選手ばかりだった。「データはある程度欲しい。球速も全く分からない状態なので難しいんですけど、その場その場で対応したい」。事前情報がない手探りの中で、試合のファーストスイングでヒットにしたことに価値があった。

ファイナルSの相手はDeNAか巨人か。対戦相手も投手も読めない状況だからこそ、前川の存在感が増す。頭角を現した23年から3年連続で左投手の方が打率が高い。2軍生活が長かった今季も対右腕の・236に対し、対左腕は・264とよく打った。左投手を苦にしないことが持ち味。さらに、レギュラーシーズン最終戦の2日ヤクルト戦で今季1号を放った状態の良さも「CS開幕左翼」への追い風だ。

若手中心の編成で臨んできた韓国チームに、15安打9得点で力を見せた藤川監督は、野手陣をこう評価した。

「ファイナルステージに向かってやっている。その中で選手がパフォーマンスを残そうとやっていることは、必ず結果に表れてきますから。あとはコンディションなどを、こちらがよく見ながらというところ。まあ、いい方向には向かっていると思う」

チーム全体に漂う活気を好意的に受け止めた。前川も「結果よりも内容。納得できた打席を数多く増やしてCSに入りたい。打席に入る前の準備を大切にしたい」と鼻息は荒い。昨年はCSに敗れた後にフェニックス・リーグに参戦して、5試合で2本塁打の活躍をした。今年は宮崎を出発点にして、日本一へ続く道を歩む。（倉世古 洋平）