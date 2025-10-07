サッカー日本代表は６日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナソニックスタジアム吹田）とブラジル戦（１４日・味の素スタジアム）に向け、千葉市内で調整した。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝ら国内組５人がピッチで軽めの練習。左足アキレス腱（けん）断裂による長期離脱から約１年ぶりの代表復帰となったＤＦ谷口彰悟（３４）＝シントトロイデン＝を含めた一部の海外組らが室内で汗を流した。この日、主将のＭＦ遠藤航（３２）＝リバプール＝がケガのため不参加となることが発表。リーダー不在の緊急事態にも、谷口、長友ら年長組が大事な南米２連戦でチームを引っ張る決意を語った。

連日のように飛び込んでくるケガ人のニュース。来年６月開幕のＷ杯に向けた腕試しとなる南米２連戦を前に暗雲が漂う中、約１年ぶりに頼れる男が帰ってきた。

「ここ（代表）にまた戻ってこられて素直にうれしい。ケガ人が多い状況だが、いるメンバーでしっかり戦わないといけない。リーダーシップを取りながらピッチ内外で存在感を出していけたら」

少しひげを蓄えたベテラン・谷口の言葉に実感がこもる。Ｗ杯最終予選では離脱前の４試合にスタメン出場。６月にはモデルの泉里香（３６）との結婚を発表した。長期離脱からの復帰に、家族の支えも大きかっただろう。報道陣に「ご結婚おめでとうございます」と祝福されると「ありがとうございます」と爽やかに笑顔で返す一幕もあった。

遠藤に加え、ＤＦ陣のリーダー的存在の板倉も不参加が決定。Ｗ杯最終予選を戦ってきた守備のコアメンバーがほとんどいない“野戦病院”の様相を呈している。だが、逆転でのＷ杯メンバー入りを狙う選手にとっては絶好のチャンス。生き残りを懸けたサバイバルが始まり、谷口は「日本代表が強くなるために競争は大歓迎」と、チームを俯瞰（ふかん）する。

谷口だけじゃない。５大会連続のＷ杯出場を目指す３９歳の長友もメラメラ感全開だ。「自分がリーダーだと思って常にやっている。口で何を言っても、背中で見せないと話にならない」。３年前の親善試合・ブラジル戦は、世界的ＦＷである“ビニシウス封じ”に自信がなかったというが、今回は「前回以上にやれると思っている」と自信を口にした。

ある意味、本番に向けた予行演習にもなる。「Ｗ杯をベストメンバーで戦えるかといったらそうでないだろうし。もっと欠けるかもしれない」と長友。センターバック不足により４バックで臨むことになれば、サイドバックが本職の長友にも白羽の矢が立つ。「自分が必要なときが絶対来る」。頼もしく熱い年長者たちとともに、この逆境を超えてみせる。