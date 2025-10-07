【RAVIJOUR×MINAMO】第3弾コラボが登場♡透明感あふれるランジェリーに注目

唯一無二の透明感で人気を集めるMINAMOさんとRAVIJOURのコラボレーション第3弾が、ついに登場しました。公式オンラインストアでは10月3日(金)18:00より、全国店舗では10月4日(土)から発売開始。繊細なレース、ガーリーなピンク、そして遊び心あふれるデザインが揃う今回のラインナップは、自分らしく輝きたい女性にぴったりのコレクションです♡

RAVIJOUR×MINAMOの透明感を纏う「グロウレース ブラセット」

価格：12,650円(税込)



蝶々モチーフのスパンコールがきらめく「グロウレース ブラセット」は、ヌーディで華やかな印象を両立したアイテム。

ソフトな着け心地ながら、ダブルストラップ仕様で安定感も抜群です。まるで光を纏うような繊細なレースが肌を美しく引き立て、一目惚れ必至のランジェリーに仕上がっています。

サイズ：S／M（カラー：ブラック／ブルー）

ハロウィンの夜を華やかに彩る「ツーハッチ」2025年コレクション

甘くてガーリーな「フリリーポップ ブラセット」

価格：12,650円(税込)



「可愛い」が大好きなMINAMOさんの想いが詰まった「フリリーポップ ブラセット」は、ふんわりガーリーな雰囲気の中にメリハリをプラスしたデザイン。

着る人を選ばず、どんな人にも似合う絶妙なシルエットです。ピンクとベビーピンクの2色展開で、自分の“好き”を表現できる一着に♡

サイズ：S／M（カラー：ピンク／ベビーピンク）

田中かえさんとのトリプルコラボ「ウサモ」「ラヴィモ」「デビモ」

価格：3,960円(税込)

イラストレーター・田中かえさんとのトリプルコラボによる「ウサモ」「ラヴィモ」「デビモ」メンズアンダーショーツも登場。

ファンシーながら落ち着いた配色で、ユニセックスに楽しめるデザインが魅力です。遊び心と癒しを両立させたこのシリーズで、お揃いコーデを楽しむのもおすすめです♪

サイズ：M／L

特別イベント「チェキ撮影＆直筆サイン会」も開催♡

今回のコラボ発売を記念して、MINAMOさんとのチェキ撮影＆直筆サイン会を実施。

公式オンラインストア・梅田EST店・心斎橋オーパ店で、コラボ商品を含む**14,900円(税込)**以上購入した方が対象です。

ファン必見のスペシャルイベントで、憧れのMINAMOさんに直接会えるチャンス！

RAVIJOUR×MINAMOが贈る“可愛い”の進化形♡

RAVIJOURとMINAMOさんが生み出した第3弾コラボは、可愛さ・透明感・遊び心が絶妙に融合したラインナップ。

自分らしく輝きたい女性に寄り添う、特別なアイテムばかりです。この秋は、心ときめくランジェリーで“好き”を纏ってみてはいかがでしょうか♡