「フェニックス・リーグ、ハンファ１−９阪神」（６日、アイビースタジアム）

いとも簡単に空を切らせた。阪神先発の早川太貴投手が５回１安打無失点の快投。毎回の６奪三振で、ポストシーズンでのローテ入りへ猛アピールした。「変化球を低めに集められればしっかり空振りも取れたので、それが良かった」。狙い通りの投球に納得の表情を見せた。

初回、先頭からストライク先行で攻めた。カウント１−２から高めの１４７キロ直球で空振り三振。後続も難なく仕留めてわずか９球で三者凡退に抑えた。

二回以降も直球に加えてツーシームやスライダーなど、持ち球全てを駆使してピシャリ。唯一の安打を許した三回は２死から失策も絡んで一、二塁としたが危なげなくゼロを並べた。「春先からフォアボールが多かったので、そこを気にしてやってきたのが後半につながっている」。四死球はゼロ。６４球と完投ペースの投球だった。

みやざきフェニックス・リーグへの参加は２度目。昨年はくふうハヤテのエースとして、プロ入りを意識して投げたが今年は違う。「ここで抑えればチャンスもあるかもしれないので」。１５日のＣＳファイナルＳから始まるポストシーズンへ向け、藤川監督の前で結果を残した。

指揮官は「帰って映像を見てからですね」と話すにとどめたが、ローテ入りへ名乗りを上げた。ＣＳファイナルＳは初戦が村上、２戦目が才木、３戦目が大竹となる見込み。デュプランティエやネルソンらも控える中、“ベイキラー”の早川が４戦目以降の先発に抜てきされるかもしれない。

レギュラーシーズンでは、プロ初先発した８月２７日・ＤｅＮＡ戦は５回２安打無失点で初勝利を挙げた。９月１９日の同戦も６回６安打無失点で２勝目。２試合の対戦で２勝、防御率０・００。ＤｅＮＡが巨人とのファーストＳを突破すれば、早川の好相性が買われる可能性は十分にある。

「特に何か大きく変えず、いい準備をしてしっかりやりたい」。チャンスが巡ってくることを信じ、万全の態勢を整える。