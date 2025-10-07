日本ハムは６日、エスコンフィールドで練習を行い、５日に来季の続投が発表された新庄剛志監督（５３）が決意を語った。レギュラーシーズンの最終盤までソフトバンクと優勝争いを繰り広げたチームの成長に手応えをにじませ、就任５年目の優勝へ「来年が勝負。約束を果たすまで全力を尽くしたい」と誓いを立てた。

気力はさらにみなぎっていた。新庄監督は開口一番、「来年から１０年契約で監督させてもらいます」と笑顔でジョークを一発。「６位、６位、２位、２位と来たので、願望は１位、１位」と、優勝への思いを口にした。

就任から４年で、着実に階段を上がってきた。今季はソフトバンクと終盤までし烈な優勝争い。「完璧には出来上がってはないけど、ファンの希望、期待を裏切らないチームはできた。まあまあ、早かったんじゃないかな」とうなずいた。

元々は３年単位だった自身の基準も変化した。手塩にかけた選手が育っていく楽しみ。チャンスを与え、経験を積んだ若手が、多くの主力となってチームを支えている。「僕の人生、５年に変えてもいいかな。生きていたらそういう区切りも変わってくる」と、続投への要因になった。

就任５年目は、満を持して頂点をつかみにいくシーズンになる。「来年が勝負」と断言。「約束を果たすまでは全力を尽くしたい。やる限りはファンのために優勝することと、選手たちがたくさん年俸をもらって。指導者になれる選手もたくさんいるから、そういう指導もしていかないと」と、なすべき責務を受け止める覚悟を示した。

続投が発表され、すっきりとポストシーズンへ。１１日からのＣＳファーストＳでは、オリックスを本拠地で迎え撃つ。来季のリーグ制覇を心に誓いながら、まずは２位からの日本一に挑戦する。