日本ハムは６日、エスコンフィールドで練習を行い、５日に来季の続投が発表された新庄剛志監督（５３）が決意を語った。レギュラーシーズンの最終盤までソフトバンクと優勝争いを繰り広げたチームの成長に手応えをにじませ、就任５年目の優勝へ「来年が勝負。約束を果たすまで全力を尽くしたい」と誓いを立てた。

◇ ◇

−選手は経験を積んだ

「１、２年目は育てながら勝つ。去年と今年は勝ちながら育てる。今のファイターズ全体は若いチーム、全国区になりつつある選手が増えてきた。そのへんはやれたかなという４年でしたね」

−今後の目標を１位、１位と２度続けた

「あんまりでも連覇は興味ないんですけど。でも、それがちょっと一つ変わったポイントがあって。僕はもう育成が大好きなんで。育成して成長していく過程、それってものすごく僕の勉強になるから。今思えば１、２年目が一番楽しかった」

−発掘や育成は楽しい

「全然１軍の舞台も経験したことがない選手を僕のひと声で起用して、活躍してレギュラー、年俸上がってっていう選手が今１２、３人いますよ。それは楽しさしかない」

−今季も柴田を大抜てき

「フロントからしたら頭おかしいわ、こいつって思ってると思う（笑）。なんでこの大事な時に投げさせるって。それを許可してくれるファイターズのフロントにはもう感謝しかない。それをＯＫ出してもらえるように、思考を変えさせたのは俺の力（笑）」