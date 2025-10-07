「練習試合、ＳＵＢＡＲＵ２−６巨人」（６日、東京ドーム）

巨人は６日、ＤｅＮＡと戦う１１日からのＣＳファーストＳへ向け、東京ドームで社会人・ＳＵＢＡＲＵと練習試合を行った。右脇腹痛で離脱していた吉川尚輝内野手（３０）が「８番・二塁」でスタメン出場し、約１カ月ぶりに実戦復帰。阿部慎之助監督（４６）もＣＳ出場へ期待を寄せた。

「いい感じで。見ての通りです」と久しぶりの実戦出場に充実感をにじませた吉川。打撃面では４打数無安打だったが「思い切って振れたので。そこは良かった」と話し、まずは患部を気にせずに思い切りプレーできたことに納得の表情だ。

二塁守備は「問題なくできている」と自信を示すように無難にこなし、七回から特別ルールで指名打者へ変更となるまで守備に就いた。阿部監督も「全く問題なさそうなので、守りの時間を長くしたり、打席も多くした」と説明していた。

７日にも社会人・ヤマハと練習試合を行うが指揮官も「何とか間に合いそうだなと思う」と安どの表情だ。「まだ調整できる期間があるので、しっかりやりたい」と吉川。日本一奪回を懸けたＣＳへ強い決意を示した。