阪神の森下翔太外野手（２５）が６日、足の４次元チェックを行い、オーソティクスを作製したことを明かした。

オーソティクスとは、シューズの中に入れる装具で、足の骨格を補正するもの。レッドソックスの吉田正尚やヤンキース傘下のマイナー、３Ａスクラントンの前田健太、阪神では才木や伊原も愛用している。森下はプロ１年目のオフから使用しているが、「早めにオフシーズンに使うものが欲しかった」とシーズン終了直前に新しいものを依頼。

ブリオン株式会社の代表・露木文吾さんは「通常だったら、１２月のオフ時期とかが多いんですけど。この時期は珍しいです。『オフもしっかり練習やトレーニングしたいので早めに足のリチェックお願いできませんか』という感じで先を見据えていました」と意識の高さを明かした。

オーソティクスとインソールが類似しているが、全くの別物。インソールは静止状態だけを解析し、ゆがんだ足に合わせて作製されるため、理想の足に補正ができない。さらにクッション性を重視した柔らかい素材のため、体重がかかるとつぶれてしまい、補正機能も耐久性も低い。

一方でオーソティクスは、立った状態と歩いた状態を計測し、直接データ解析をするため、動いた時の足もしっかりサポートすることができる。数十万人の足のデータから一人一人の足を理想の構造にするための機能設計が可能で、最適な硬さの素材を使用することで補正力と耐久性も高い。 使い続けている森下も「市販のインソールはクッション材でしかないんで。足の負担を減らすために作られてないので。自分で（オーソティクスを）作らないと一年間はきついんじゃないですか」と話す。

露木さんによると、今回のチェックでは右足をかばうために左足などに負荷がかかっていることがわかり、それを補正するように作製。ストリングスやふくらはぎなどへの負担を減らし、けが防止につなげる。今季は自身初の全試合出場を果たした森下。初めて一年間やりきったからこそ、体のケアへの意識も高まっている。

パフォーマンスを出すためにも「めちゃくちゃ大事」と森下は足を重視する。バッティングには膝、股関節をうまく連動させることが必要。オーソティクスで補正することによってテイクバック時、軸足に乗りやすくなるといい、ボールにパワーも伝わりやすくなる効果も期待される。

今季は２３本塁打でキャリアハイをマークしたが、足りないところには「ホームランを打つ能力」と話していた。本塁打を増やすためにも、オーソティクスは欠かせない相棒だ。

すでに来季を見据えて動き出している森下だが、まずはＣＳを控える。この日はＳＧＬでノックや打撃練習を行った。「改めて切り替えようとは思ってない」とシーズンと心持ちは変えず、調整を進めていく。（デイリースポーツ・山村菜々子）