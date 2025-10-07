日本テレビは６日、第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）の応援歌が、手越祐也（３７）、Ｆｕｒｕｔａｔｓｕ（２３）、ｋｙｏｈｅｙ（２８）による３人組バンド「Ｔ．Ｎ．Ｔ」の「未来へ」に決定したと発表した。

今年２月に活動を開始した「Ｔ．Ｎ．Ｔ」は、早くも主要音楽チャートを席巻している注目のグループ。大のサッカー好きとしても知られる手越は、応援歌を制作することとなり、「めちゃくちゃうれしかったですし、夢のようでした」と喜びを振り返った。

手越は作詞も担当。「伝えたいメッセージがありすぎて、とても悩みました」と、悩み抜いた末の歌詞だという。自らの経験も回顧しながら『二度とない今日という日』を大切に戦うことなど、仲間との絆を表現し、高校生にエールを送る。

歌詞に込めた思いとしては、「チームワークを大事にしつつも、個も大切にしてほしいと、僕はきれいごとではなく思っています」と熱弁する。「僕自身も５年前に独立したときにはさまざまな反対意見もありましたが、今こうして５年がたち、高校サッカーの応援歌を任せていただけるということは、自分の夢を信じて追い続けてきた結果だと思っています」と自身を重ねた内容でもある。「背中を押せるような楽曲になれば」と呼びかけた。