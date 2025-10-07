４日に東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたＡぇ！ ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太（２９）が６日、留置先の警視庁三田署から釈放された。この日の午前９時３０分ごろに東京地検に送検され、午後１時過ぎに同署へ戻っていた。４０人ほど集まった報道陣の前に姿を現した草間は、「本当に申し訳ございませんでした」と号泣。深々と頭を下げ、謝罪の言葉を繰り返した。

人気アイドルがばく進していたスター街道に暗い影を落とす、衝撃の出来事からわずか２日。釈放された草間の顔に生気はなく、悔恨の色がにじんでいた。

午後２時２０分ごろ、集まった報道陣の前に姿を見せた草間は、黒のスーツにネクタイ姿。第一声から声を震わせ、目に涙を浮かべながら「この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪し、約１０秒にわたり深々と一礼した。

うなだれた様子で車に乗り込む間際、報道陣からファンへのメッセージを求められると、足を止め「本当に申し訳ございませんでした」と陳謝し、再び一礼。感情のふたが外れたように約１０秒間、頭を上げられず号泣した。その後はマネジャーとともに車で署を後にした。

この日の送検時、草間を乗せた車は、後部座席の窓にもフィルムが張られ、外からは見られないようになっていた。署員も数多く外に出て交通整備にあたるなど、厳戒態勢のもとで出発していた。捜査関係者によると、東京地検が勾留請求しなかったため、即日の釈放となった。

釈放されたものの、草間を取り巻く状況は依然として厳しい。グループ５人全員でレギュラー出演していた、大阪・ＭＢＳラジオの冠番組「Ａぇ！ ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウン」（水曜・後１０・００）について、同局はこの日、デイリースポーツの取材に対し「今後はメンバー４人で通常通り放送いたします」と回答した。

次回の８日放送分に関しても通常通り放送されるが、収録日などは明らかにしなかった。同番組はメンバーからランダムで２人ずつ出演する形式で、前回放送では４周年を迎え、草間も出演していた。