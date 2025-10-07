東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕された「Aぇ！group」の草間リチャード敬太（29）が6日、留置先の警視庁三田署から釈放された。この日午前中に送検。捜査関係者によると、東京地検が勾留請求しなかった。

午後2時20分ごろ、黒スーツに黒ネクタイを締め、三田署の正面玄関を出た。報道陣のカメラを前に、目に涙を浮かべて「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪。約10秒間頭を下げた。車に向かって歩いている際に「ファンに一言」と声をかけられると、涙声で再び「申し訳ございませんでした」と頭を下げ、憔悴（しょうすい）しきった表情で車に乗りこんだ。

草間は2009年の芸能界入りから15年を経て、昨年5月にデビュー。3つのアルバイトを掛け持ちしていたこともある苦労人で、責任感も強い。だが現在は、全国ネット初の冠番組「Aぇ！groupのQ＆Aぇ！」（フジ）が12日にレギュラー放送が始まり、来年1月に主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」の公開が控えている時期。テレビ局関係者は「まさにグループが躍進しているタイミング。ファンやメンバー、関係者に対する申し訳ないという気持ちからあふれた涙なのでは」と推測した。

事件当時、酒に酔っていたという草間。元大阪地検検事で弁護士の亀井正貴氏は「そこまで重い罪とはならないはず。本人の反省を受けて起訴猶予の可能性が高い。もし処罰されたとしても略式罰金で、10万〜20万円以下の罰金になる可能性もある」とした。

所属事務所は既に活動休止を発表。芸能関係者は「明確な被害者がいる事件ではなく、年明けには活動再開できるのでは」と話した。