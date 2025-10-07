※経済指標

主な米経済指標の発表はなし



※発言・ニュース

＊トランプ大統領、中・大型トラックに２５％の関税賦課へ

トランプ大統領は、米国に輸入される全ての中型および大型トラックに対して、１１月１日から２５％の関税を課すと表明した。国内産業の保護に向けて関税対象を再び拡大した。



＊ベッセント財務長官

ベッセント財務長官が高市氏の自民党総裁選勝利に祝意を表明。Ｘに投稿した。



＊ラガルドＥＣＢ総裁

・成長への逆風、来年には弱まるはずだ。

・インフレは２％目標に依然近い。

・成長に対するリスクはより均衡した。

・賃金の伸びは一層鈍化する。



＊公明党・創価学会に連立離脱論が浮上

自民党新総裁に高市氏が就任したことを受け、公明党や支持母体の創価学会に連立離脱論が浮上してきた。日本経済新聞が伝えた。

