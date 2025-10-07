「フェニックス・リーグ、ハンファ１−９阪神」（６日、アイビースタジアム）

ハンファ戦に大勝した阪神。左翼候補の高寺望夢内野手（２２）、前川右京外野手（２２）らが、１５日から始まるＣＳファイナルＳ出場に向けて結果を残した。指揮を執った藤川球児監督（４５）も活躍ぶりを評価。以下、主な一問一答。

◇ ◇

−宮崎らしい天候の中、打線は序盤から集中力を見せた。

「そうですね。自チームに目を向けてるんで。いい状態でできたと思います。少し気温が高くて、選手の入れ替えもうまくできていましたからね。意味のある一日になったと思いますね」

−高寺、前川の他にも外野陣が結果を残したのはうれしい悩みか。

「うれしくもないし、悩んでもないですけどね。結果を残すというのはあまり関係ない。結果ではなくて。それは誰かは分からないですけど、伴ってくるものですから」

−２番手以降のピッチャーも役割が明確になっているような起用に見えた。

「意味のある登板にしているだけです。調整というより、意味のある登板にするだけですね。また明日ですね」