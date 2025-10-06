それドコの？→ なんと【ユニクロ】！ 大人が即こなれる♡「おしゃ見えスカート」

大人コーデには、上品なシルエットのスカートを選びたいところ。シンプルでもこなれた印象をプラスできる一枚があると、秋コーデのおしゃれ見えを叶えてくれるかも。そこで今回ピックアップするのは【ユニクロ】のスカート。 トレンドを追いすぎず、でも地味にならない好バランスで、即戦力になってくれそうです。

大人の毎日に寄り添うおしゃれ見えスカート

【ユニクロ】「ワイドプリーツミディスカート」\3,990（税込）

太めのプリーツが特徴的な、上品でクラシカルなスカート。歩くたびに美しい揺れ感を演出し、オリーブカラーは秋コーデにもおすすめです。腰まわりはすっきりとしたデザインなのも嬉しいポイント。きちんと感があり、オフィスシーンでも頼れる一枚になるかも。

大人カジュアルで活躍するナロースカート

【ユニクロ】「ドライスウェットナローロングスカート」\2,990（税込）

スウェット素材ながら、すっきりとしたナローシルエットで上品に穿きやすいスカート。バックスリット入りで抜け感があり、スニーカーやフラットシューズとの相性も◎ リラクシーでおしゃれな雰囲気を演出したい日にぴったりな一枚です。

