「フェニックス・リーグ、ハンファ１−９阪神」（６日、アイビースタジアム）

ポストシーズン出場を狙う若虎がいきなり火花を散らした。秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」が６日、宮崎県内で開幕。阪神は左翼候補の高寺望夢内野手（２２）、前川右京外野手（２２）らが結果を残し、韓国・ハンファ戦に９−１で大勝した。指揮を執った藤川球児監督（４５）も活躍ぶりを評価。１５日から始まるＣＳファイナルＳへ、出番を争う戦いが始まった。

暑さが残る南国で始まった、熱いアピール合戦。左翼を争う候補選手の躍動に、藤川監督は充実感をにじませた。

「ＣＳに向かって選手たちがパフォーマンスを残そうと思ってやってるのは、必ず結果に表れてきますから。いい方向に向かっていると思います」とハイレベルな競争に笑顔を見せた。

インパクトを残したのは高寺と前川だ。まずは“共演”で先制点を奪取した。

初回、１番・高寺が相手右腕の初球の直球をたたき、左中間への二塁打を放った。「分からないピッチャーで、１打席目に初球を打てたのは良かったです」。積極的な姿勢は藤川監督の目にも留まった。「準備をきっちりしてゲームに臨んで、いいスタートでしたね」と評価した。

ライバルも負けていない。２死一、三塁で前川が外角スライダーを引っ張って右前へ先制適時打。「思い切って打ちにいけた」。高寺同様、対戦したことがない投手に対して早いカウントから仕掛け、結果につなげた。

高寺は二回無死満塁でも１ボールから右前へ追加点となる適時打を放った。「当たりも良かったので」とアウトになった打席を含め、内容には納得した様子。「シーズンの延長だと思ってやっている」と高い集中力で、試合に臨めている。

前川は２打席目以降に当たりが出なかったが、「結果より内容で納得できた打席を増やして、ＣＳに入りたい。タイミングの取り方は修正しないといけない」と次戦以降の修正を誓った。

チームには２人以外にもポストシーズンでの左翼を狙う選手は多い。この試合は一塁で先発した小野寺が２安打１打点。熊谷は途中出場し、八回１死一塁で左前打を放った。中川は八回１死一、二塁から代打で登場。遊ゴロ併殺打に倒れたが、左投手には強さを誇る。１５日から始まるＣＳファイナルＳまで、激しいアピール合戦が繰り広げられることになりそうだ。

チームは１軍選手も多く帯同する中で、フェニックス・リーグ開幕戦を１５安打９得点の大勝スタート。「意味のある一日になったと思いますね」。藤川監督にも確かな手応えが残った。