大人がバッグに付けたい「ぬいぐるみキーホルダー」→【ZARA】で見つけた！（歓喜）

ハイブランドのコレクションにも登場し、注目を集めているキーホルダー。シンプルなバッグに遊び心を加えてくれます。大人がバッグに付けるなら、高見えする【ZARA（ザラ）】の「ぬいぐるみキーホルダー」がおすすめ。いつものバッグのマンネリ脱却にも一役買ってくれそうです。

あたたかみのある雰囲気が大人かわいい

【ZARA】「スカーフ付きラマチャームキーホルダー」\3,990（税込）

首元にスカーフを巻いたラマがキュートな、ぬいぐるみキーホルダー。ベージュのふわふわ素材に赤いストラップと金具の組み合わせが秋冬の装いにマッチしそうです。レザーバッグに合わせると、上品に楽しめるかも。

個性派キーホルダーを付けるならこれ

【ZARA】「カウボーイベア チャームキーホルダー」\3,990（税込）

クマのぬいぐるみにカウボーイハットをかぶせた、ユニークなキーホルダー。小物でさりげなく個性を主張したい人にぴったりです。きれいめなコートスタイルに取り入れれば、ギャップで大人の遊び心を演出できそう。存在感のある手のひらサイズ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

Writer：licca.M