大人が似合う“ベージュ”！【グローバルワーク】40・50代コーデ格上げ♡「きれいめパンツ」

合わせやすい色でありながらこなれ感も演出できるベージュは、大人世代こそ取り入れたい優秀カラー。【グローバルワーク】のベージュカラーの「きれいめパンツ」も、上品さとリラックス感のバランスが絶妙で、40・50代のコーデに自然となじみ、きれいめに格上げしてくれそう。今回はおしゃれスタッフkazuyoさんのお手本コーデとともに、その魅力をたっぷり解説していきます。

ウールライクな生地できれいめに決まるパンツ

【グローバルワーク】「ウールライクタックワイドパンツ」\5,990（税込）

ブラウンとグレージュの中間のような、絶妙なベージュ色のこちらのパンツ。今年大人気のタック入りのワイドシルエットで、トップスの色やシルエットを選ばずおしゃれな着こなしを叶えてくれそうな一本です。ウール風の高見え素材なのにマシンウォッシャブルなのも嬉しいところ。汗や汚れを気にせず、毎日のコーデに活躍させたくなるはず。

上下同系色のコーデは異素材で奥行きを

上下をキャメル × ベージュという近い色のアイテムで揃えたコーデ。濃淡の異なる同系色でコーディネートに立体感を演出した上に、パンツはウールライク、トップスはスポンジのように柔らかい段ボールニット素材と異素材の組み合わせでさらなる奥行きを持たせています。ポイントで合わせた付け襟のホワイトも、ベージュコーデとの対比がきいています。

ベージュはカラーアイテムとも好相性

ベージュは、モノトーンのようにさまざまな色との組み合わせを楽しみやすいのも魅力のひとつ。ブルーのシャツを合わせたスタイリングも、違和感なくなじんでいます。上下ともにゆったりとしたアイテムで、だらっとした感じになってしまうのが気になるならベストを合わせてメリハリを。もけもけのシャギーベストなら、トレンド感が出てさらにこなれたスタイリングに！

上下を共生地で揃えたセットアップコーデ

ワイドパンツと同じ生地を使ったベルト付きシャツを合わせた、セットアップコーデもおすすめ。ウエストを付属の細ベルトでマークすることで、ゆったりとしたシルエットのなかにメリハリが生まれます。ラフな腕まくりと抜き襟で、きちんと感のあるコーデに抜け感をプラス。上下が同色でのっぺりとしてしまいそうなときは、首元にスカーフを巻いてアクセントに。イエロー系の小物は黄色みのあるベージュと好相性です。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N