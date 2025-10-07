

10月4日に自民党の新総裁に選ばれた高市早苗氏。週明け6日の日本株市場は「高市トレード」に沸いた（写真：ブルームバーグ）

【ランキング全部見る】「高市トレード」で株価が上昇した大型株《トップ10》と《17位以降》は？

10月4日に投開票が行われた自民党総裁選挙で高市早苗・前経済安全保障担当相が決選投票の末、小泉進次郎農林水産相に競り勝ち、第29代総裁に就任した。10月中旬に召集が予定されている臨時国会において、高市氏が日本初の女性首相に選ばれる展開が有力視される。

これを受けて、週明け6日の日本株市場では、高市氏の経済政策を歓迎するムードが高まり、株高が進行。日経平均株価は前週末比2175円（4.75％）高の4万7944円と、終値ベースの市場最高値を大幅に更新して取引を終えた。

「高市トレード」の株式相場では、実際にどのような銘柄が大きく値上がりしたのか。東洋経済オンラインでは、時価総額2000億円以上の大型株を対象に、10月6日の株価が大きく上昇した150銘柄を抽出。株価上昇率の高い順にランキングにまとめた。

【この記事の続き】上昇率5％以上は147銘柄､首位は驚異の66％高！ ｢高市ラリー｣で株価が急騰した《中小型株》ランキングTOP150

上位は輸出関連株が席巻

ランキングを概観すると、2桁の上昇率を記録したのが10銘柄、5％以上の値上がりとなったのが48銘柄だった。上位に入った銘柄の業種に注目すると、電気機器や機械、輸送用機器といった輸出関連株が目立った。

個別銘柄でトップは、ACサーボモーターとインバーターを主力とする安川電機。株価上昇率は19.26％に上った。

2位は、半導体関連銘柄であるシンフォニアテクノロジー。10月2日から3営業日続伸となり、6日の株価上昇率は16.00％だった。

3位は、大型鋳鍛鋼で世界有数の技術を持つ日本製鋼所。株価上昇率は15.40％で、以上の3銘柄が15％以上の値上がり率となった。

上昇率10％超は10銘柄





上昇率5％以上は48銘柄





不動産株や医薬関連がランクイン





上昇率4％以上は99銘柄





ゼネコンや電力業界にも株高の波





まだある「上昇率3％超」の銘柄





（外部配信先ではランキング表をすべて閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください）

（東洋経済オンライン編集部）