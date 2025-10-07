「僕は薫にも敬斗にも律にもなれない」39歳・長友佑都が自負する“唯一無二の特長“「必要とされる時が必ず来る」【日本代表】
FC東京でサイドバックとして確かな存在感を示す長友佑都が３−４−２−１システムを基盤とする現代表では、正直、ベストポジションがない。果たして、森保ジャパンで100パーセントの力を発揮できているのか。
2025年10月６日、パラグアイ戦（10日）に向けての練習初日の囲み取材で39歳のベテランDFにその疑問をぶつけると、次のように返された。
「（W杯の）アジア最終予選とは違って、今回のブラジルのように相手が強い時、相手のウイングにヴィニシウスのような選手がいる時にどうなるか。今までの戦い方で行けるか、そこを見極めないといけない部分はあるかなと」
自分はあくまで守備の選手、求められるのはこの先、アジア最終予選とは次元の違う相手と戦う時だと、長友は確信している。
「僕自身はウイングバックで彼ら（三笘薫、堂安律、伊東純也、中村敬斗などウイングバックの現主力組）のようなプレーはできないけど、彼らも自分のような守備はできない。僕は唯一無二の特長を持っている。それが必要な時が必ず来ると信じているので。だから、そこを磨き続けると」
誰かの代役になるつもりは毛頭ない。
「僕は薫にも敬斗にも律にもなれない。彼らにない特長を磨き続ける。例えばW杯で相手が強くなればなるほど必要とされる時が来ると、自分自身はそう考えているので、準備するだけです」
長友が不可欠な存在になるのはむしろ、ここからなのかもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」
2025年10月６日、パラグアイ戦（10日）に向けての練習初日の囲み取材で39歳のベテランDFにその疑問をぶつけると、次のように返された。
「（W杯の）アジア最終予選とは違って、今回のブラジルのように相手が強い時、相手のウイングにヴィニシウスのような選手がいる時にどうなるか。今までの戦い方で行けるか、そこを見極めないといけない部分はあるかなと」
「僕自身はウイングバックで彼ら（三笘薫、堂安律、伊東純也、中村敬斗などウイングバックの現主力組）のようなプレーはできないけど、彼らも自分のような守備はできない。僕は唯一無二の特長を持っている。それが必要な時が必ず来ると信じているので。だから、そこを磨き続けると」
誰かの代役になるつもりは毛頭ない。
「僕は薫にも敬斗にも律にもなれない。彼らにない特長を磨き続ける。例えばW杯で相手が強くなればなるほど必要とされる時が来ると、自分自身はそう考えているので、準備するだけです」
長友が不可欠な存在になるのはむしろ、ここからなのかもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」