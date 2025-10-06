ガバッと着て → 即サマ見え！【大人のハニーズ】40・50代の相棒！「主役級ベスト」

コーデに物足りなさを感じたら、ベストを取り入れてみては？ シンプルなシャツやカットソーの上からガバッと着るだけで、一気にこなれ感アップを狙えます。【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】なら、秋冬らしい素材感やデザインのベストがラインナップ。手軽にコーデのサマ見えが叶いそうだから、ぜひチェックしてみて。

大人女性の洗練された魅力を演出

【GLACIER lusso】「肩釦ニットベスト」\3,980（税込）

肩のボタンがアクセントになったニットベスト。ほどよくゆったりとしたシルエットで、シャツやロンTに重ねるだけで即サマ見えコーデが完成。両サイドスリット入りなので、ボリューム感のあるインナーにも合わせやすい。首元のボタンを外して襟をねかせると印象が異なり、着こなしのアレンジを楽しめるのも魅力です。

ふわっとエアリーで華やかな主役級ベスト

【GLACIER lusso】「フェザーベスト」\3,980（税込）

ふわふわとした質感が印象的なフェザーベスト。ラメ糸を使用しているため、シンプルコーデに華やかさを添えてくれそう。Vネックで首元がすっきり見え、抜け感をプラス。Tシャツやタートルネックトップスにレイヤードするだけで季節感がアップします。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M