中国メディアの参考消息は5日、香港メディアの中評社の報道を引用し、「中国は世界で安全な国の一つ」だと米国の著名な世論調査会社ギャラップが発表した「2025年世界安全報告」が認めたと伝えた。

記事によると、ギャラップは2006年以来、各国・地域の住民の安全に対する認識と、法と秩序に関する世界的な調査を毎年実施しており、その結果は人文科学研究界から高い評価を得ている。24年の調査では、144カ国・地域の成人14万5000人を対象に、夜間の単独歩行に安全を感じるかどうかを尋ね、安全だと感じた人の割合に基づいてランク付けした。また、警察への信頼度と過去1年間に暴行や窃盗を経験した割合を組み合わせて各国・地域の法と秩序指数を算出した。

夜間の単独歩行に安全を感じると回答した割合は、シンガポールが1位（98％）で、中国とオマーンは3位（94％）、韓国は29位（80％）、日本とドイツは30位（78％）、インドとリビアは57位（72％）、米国とイスラエルは61位（71％）だった。シンガポールが首位を獲得したのは今回で12回目となる。

法と秩序指数は、中国、アイスランド、ベトナムが4位（93点）で、日本と韓国は36位（86点）、インド、英国、米国は46位（84点）だった。（翻訳・編集/柳川）