血眼で探せーーーッッッ！【スタバ】激アツコラボ爆誕♡「新作グッズ」

新作が出るたびに注目を集める【スターバックス】のグッズコレクション。今回は秋のはじめにふさわしいアイテムをご紹介します。ひとつは、人気ブランドとのスペシャルなコラボ。もうひとつは、秋のムードをぎゅっと詰め込んだ季節限定のアイテム。スタバならではの世界観が詰まったラインナップを、要チェックです！

ふわもこな雰囲気に癒される！

「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml + ベアリスタキャップ」は、ルームウェアブランド【gelato pique（ジェラート ピケ）】との限定コラボアイテム。ジェラピケらしい太目ボーダーと、ボディにあしらわれたスタバロゴが絶妙にマッチし、やさしい印象に仕上がっています。

スタバカードで秋気分を取り入れる

秋の新作グッズとして登場した、画像右側の「ミニ スターバックス カード マグ」は、木の実や紅葉などをあしらったあたたかみのあるデザインが魅力です。ちょっとしたギフトやコレクションにもぴったり。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@bucks__bucks様、@honey2flavor様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里