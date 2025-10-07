静岡ゆかりのアイドルグループ「fishbowl」がアンバサダーとして「しずおか大好きまつり」を大いに盛り上げた。前夜祭を含めて3日から5日まで静岡市葵区で行われたイベントは、アイドルによるLIVLIV（葵区七間町）でのライブや静岡が舞台となっている映画の上映会、県内グルメを堪能できるマルシェなどが開かれ、多くの人でにぎわった。

2カ所で行われたライブにはfishbowlや、妹分のkidsbowl、きゅるりんってしてみて、など県内外から31グループが参加。また、プラモデルを作る「組み立てまつり」や「うた自慢コンテスト」にはアイドルたちも参加し、訪れた人と交流した。

fishbowlのメンバーで静岡市出身の佐佐木一心（ささき・こころ）は「私はアイドル好きで、31組も静岡に来てくれて幸せな気持ち。屋台も好きで、名物もあったから楽しかった」と自身もイベントを満喫した様子。「静岡は東京からも名古屋からも1時間ですが、そこまでにぎわっていないイメージもありますけど、みんな静岡大好きと言ってくれてうれしい」と魅力をアピールできたことに声を弾ませた。

「しずおか大好きまつり」は今年で2回目。実行委員長を務めた清水区出身の音楽プロデューサー、ヤマモトショウ氏は「来年もやりましょう」と3回目の開催を呼びかけた。