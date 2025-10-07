石破首相の退陣騒動で生じた自民党内の亀裂を修復し、保守政治を再興するための体制を築くことが、高市新総裁にとって最初の関門となる。

高市氏はきょうにも、党執行部の陣容を決定する。党運営の要である幹事長には、衆院当選１１回のベテランの鈴木俊一総務会長を起用する方針だという。

麻生派に所属する鈴木氏は、麻生太郎党最高顧問の義弟に当たる。高市氏としては、鈴木氏を起用することで、総裁選で自らを後押しして当選を決定づけた麻生氏に報いる狙いがあるようだ。

鈴木氏は温厚な人柄で知られている。党内の融和を図る役割が期待されよう。

高市氏は総裁選後の記者会見で、今後の党運営や各種政策の推進によって、「自民党の景色を少し変えることができるのではないか」と述べた。

首相に就任した場合、総裁選で掲げていた積極財政への転換を図るとともに、執行部や閣内に、総裁選を戦った各候補のほか、女性や若手を一定数登用するなど、挙党態勢を組む考えとみられる。

政権をどう見せるかはもちろん大事だが、最も重要なのは、責任ある政策の遂行だ。

石破政権が手を付けなかった防衛力の強化に必要な財源の確保や、中長期的な視点からの社会保障制度の改革に取り組む体制を整える必要がある。

人事を固めた後は、連立政権を拡大できるかが焦点となるが、先行きは見通せていない。

連携先の有力候補とされる日本維新の会は、看板政策の「副首都構想」の実現を自民に約束させることで連立入りする、というシナリオを描いていた。

ただ、小泉進次郎農相の総裁選勝利を念頭に置いていたようで、高市氏の総裁就任により、連立入りは仕切り直しとなりそうだ。

国民民主党の玉木代表は、所得税が課され始める「年収の壁」の引き上げなど、昨年末の自公国３党合意の実現が先決だと主張している。支持母体である連合は国民民主の連立入りには慎重で、ハードルは高いとみられている。

公明党への配慮も欠かせない。斉藤代表は高市氏に、靖国神社の参拝は外交問題になるとし、そうした懸念の解消が連立維持の条件だ、との考えを伝えた。

近年、自民、公明両党の関係は東京での選挙協力などを巡ってぎくしゃくしてきた。公明党との政権合意を確実に結ばなければ、連立の拡大どころではない。