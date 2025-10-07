日本が誇る免疫研究の分野で、堂々の快挙である。

逆風にめげず信念を貫き、大きな成果を上げたことを称（たた）えたい。

ノーベル生理学・医学賞に、坂口志文・大阪大特任教授ら３人が決まった。免疫は誤って自分の体を傷つけることがあるが、それを防ぐメカニズムに関して、画期的な発見をしたことが授賞理由である。

免疫細胞の一種である「Ｔ細胞」は、胸腺で作られている。細菌やウイルスなどの「敵」から体を守る役目があるが、誤って自分の体を攻撃し、リウマチや１型糖尿病などの自己免疫疾患を引き起こす場合がある。

坂口氏は、こうしたＴ細胞の暴走を抑える細胞があるはずだとの予想に基づき、１９９５年に、ブレーキの役割を果たす「制御性Ｔ細胞（Ｔレグ）」を発見した。

免疫の根幹に関わる原理を独自に解明し、新領域を切り開いた業績が高く評価されたと言える。

しかし、発見当時は「免疫機能を抑制する免疫細胞」という自己矛盾的な存在に対し、学術界では否定的な見方が多かった。

それでも、実験を重ねて確信を深めていた坂口氏は、孤立に耐え、研究を進めた。揺るがぬ信念に基づいて根源的な問題を追求した一途（いちず）な姿勢に敬意を表したい。

今後は、創薬への応用が期待される。がん細胞の周囲でＴレグを減らすことができれば、がん細胞への攻撃を促す新治療法の開発に道が開ける。

多数のノーベル賞受賞者を輩出している東大や京大とは対照的に、阪大はこれまでノーベル賞と縁遠かった。関係者の喜びもひとしおだろう。

日本のノーベル賞受賞は、昨年、平和賞に輝いた日本原水爆被害者団体協議会に続いて、２年連続の朗報である。

化学賞、物理学賞を合わせた自然科学３賞では、２０２１年の真鍋淑郎氏以来４年ぶり。日本の自然科学３賞の受賞者は、米国籍の真鍋氏らを含め２６人目となる。

ただ、発見から受賞に至るまでには数十年かかることが珍しくない。最近は日本の研究力低下が指摘されており、今後も同様のペースで受賞できるか心もとない。

背景には大学の研究費が削減され、不安定な任期付き雇用の研究者が増えていることがある。博士課程に進む学生も減っている。

政府は、若手の自由な研究を支援し、将来のノーベル賞の種を途絶えさせないよう、研究環境の改善に努めなければならない。