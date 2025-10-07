¹â»ÔÁíºÛ¤È¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬²ñÃÌ¡¢¼«¹ñ¤ÎÏ¢·ÈÌÏº÷¤«¡Ä¼çÄ¥¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¡¦³ÕÎ½¥Ý¥¹¥ÈÄó¼¨¤â¸¡Æ¤
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬£µÆü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£¶Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤ÎËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤â£¶Æü¤ËÌó£³£°Ê¬´Ö¡¢²ñÃÌ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢¼«Ì±Â¦¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß³ÈÂç¤â»ëÌî¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÏ¢·È¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ºöÌÌ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Î¾ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ËãÀ¸»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢¿ºÍÕ»á¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÀÇ»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ä½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀºòÇ¯£±£²·î¤Î¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç£³ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ¤ÎÍú¹Ô¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤Î¾úÀ®¤Ë±þ¤¸Ï¢·È¤Î¤¢¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â»Ô»á¤È¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Ï£µËü±ßÄ¶¤¨¤â¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¹â»Ô»á¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬½Å»ë¤¹¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ÈÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤À¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ä¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤Ç¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£·ûË¡²þÀµ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÞ¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤â½Å¤Ê¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÂ¦¤ÏÏ¢Î©¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤Ç¡¢¼«Ì±¤ÈÆ±°ì»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤À¡£°ìÊý¤Î¼«Ì±Â¦¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¹½¤¨¤Ç¡¢²¾¤ËÏ¢Î©¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³ÕÎ½¥Ý¥¹¥È¤ò¹ñÌ±Ì±¼çÂ¦¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½°»²Î¾±¡¤ÇÂ¿¿ôÇÉ¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£