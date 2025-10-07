政府は２０２６年にも、脱炭素を加速させるため企業向けの新たな支援制度を設ける。

風力、太陽光、原子力発電所などが立地している地域で、工場新設や長期の電源購入契約、企業版ふるさと納税を行った場合、その企業に設備投資用の補助金を支給する。電力を供給する地方自治体や発電事業者を主な支給対象としてきた従来に比べ、全国の企業が補助を受けやすくなる。

政府は近くＧＸ（グリーントランスフォーメーション）産業立地ワーキンググループの会合を開き、こうした方針を示す。工場を新設した企業や長期の電力購入契約を結んだ場合は、脱炭素への貢献が大きいとしてより手厚い補助対象となる。さらにふるさと納税や寄付を行った企業も、立地自治体に財政面などで貢献したとして、補助の対象に含める。

補助対象となるには、発電時に二酸化炭素（ＣＯ２）を排出しない再生可能エネルギーや原子力で発電した電気の利用を条件とする。新設の発電所から電気を調達した場合は支援額を上乗せする方針で、環境負荷の少ない発電所の建設拡大にもつなげる。

補助の支給は、企業によるロボットや人工知能（ＡＩ）、省エネ機器など競争力を高める投資が対象となる。補助額などの詳細は今後、検討を進める。

政府は来夏にも、脱炭素化を通じた産業構造の転換を図る都道府県や政令市を対象に「ＧＸ戦略地域」を複数選定する方針だ。戦略地域に立地していない企業でも、脱炭素に取り組めば補助が受けやすくなる。