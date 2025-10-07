プロ野球のレギュラーシーズンが5日に全日程を終え、各タイトルが確定。

“首位打者”のタイトルには、セ・リーグから打率.309の小園海斗選手（広島）、パ・リーグから打率.304の牧原大成選手（ソフトバンク）の2選手が輝きました。

今季、両リーグ通じて打率3割超えを記録したのは、首位打者に輝いた2選手に加えて、打率.301の泉口友汰選手（巨人）の3選手のみ。3選手ともに、『右投げ左打ち』の選手でした。

さらに、両リーグの首位打者がそろって、打率.310を下回ったのはNPB史上初めて。パ・リーグでは2023年に打率.307の頓宮裕真選手、セ・リーグでは1962年に打率.307の森永勝治選手（広島）がタイトルを獲得していますが、セ、パ同時に打率.310を下回ったのは初となりました。

メジャーリーグでは、今季はナ・リーグの首位打者トレー・ターナー選手(フィリーズ)が打率.304でリーグ唯一の3割打者。ア・リーグではアーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)が打率.331のトップに立ち6人が3割を超え、日本とは逆で計7人の3割打者が全員右打者でした。