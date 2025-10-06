【3COINS】で大当たり発見ーーッ！ 収納力バツグン♡「高機能バッグ」

デイリーに使うバッグは、デザインだけでなく収納力も重視したいところ。そこでおすすめしたいのが【3COINS（スリーコインズ）】から登場した高機能バッグ。背面ポケット付きやPCが収納できるサイズ感などが魅力で、手に取りやすい価格ながら優秀です。あらゆるコーデになじみやすいシックなカラー展開なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

秋ムード高まる！ ぷっくりとしたキルティングバッグ

【3COINS】「MILヘルメットバッグ」\2,420（税込）

中綿入りのぷっくりとしたキルティング素材が、秋ムードを演出。フロントのタグもワンポイントに。荷物量などに合わせて、手持ちと肩掛けの2WAYで使えます。公式サイトによると「後ろにはスナップボタン付きのポケットが2つあり収納力抜群」とのこと。ブラックのほかミリタリーな雰囲気漂うカーキもラインナップ。

収納力◎ PCも収納できるトートバッグ

【3COINS】「マルチ収納トートバッグ」\1,650（税込）

シンプルなデザインが上品なトートバッグ。公式サイトには「13.3インチのPCやA4サイズの物が収納できる」とあり、通勤やお仕事用のバッグにもおすすめです。内ポケットやドリンクホルダーが付いているため、荷物を整理しやすいのも嬉しいポイント。上品なライトグレーと、コーデをキリッと引き締めてくれるブラックの2色展開です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M