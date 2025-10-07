¡Úµð¿Í¡Û¼ÂÀïÉüµ¢¤ÎµÈÀî¾°µ±¤¬ÉüÄ´¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¤Ï²¼¹î¾å¤Ø¤ÎàÄÉ¤¤É÷á
¡¡µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡¦£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£±¦ÏÆÊ¢ÄË¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç°ÂÂÇ¤³¤½½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÉüÄ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î£¹·î£±£´Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éºÆÄ´À°¡££±£°·î£´Æü¤Ë°ì·³ËÜÂâ¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤¬µ×¡¹¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï·×£´ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÁÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£¸²óÎ¢¤Î¼éÈ÷¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç½Ð¾ì¡£·Ú²÷¤Ê¼éÈ÷¤âÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¡ÊÂÎÄ´¤Ï¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼é¤ê¤Î»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤âÂ¿¤¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ÌÀÆü¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ½çÄ´¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤ß£Ã£Ó½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤¨¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖµÈÀî¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤è¤ê¤Î¹¥ºàÎÁ¤À¤è¤Í¡£µîÇ¯¤Î£Ã£Ó¤Ï¥±¥¬¤Ëµã¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÇØÈÖ¹æ£²¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤òÉé½ý¤·¡¢£Ã£Ó½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ì¤Þ¤Þ£Ä£å£Î£Á¤Ë²¼¹î¾å¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£Ä£å£Î£Á¤Ïº´Ìî¤äÅû¹á¤Ê¤Éº¸¤Î¥×¥ë¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤·¡¢µÈÀî¤¬ÆóÎÝ¤Ë¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÇÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£¾¡¤Á¿Ê¤á¤Ð¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤±¤É¡¢ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¤â¤Ê¤ì¤ÐµÈÀî¤Î¼éÈ÷¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¸¤¤ë¤«¤é¤Í¡£µîÇ¯¤â¡ØµÈÀî¤¬¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ù¤È»×¤¦¥·¡¼¥ó¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£
¡¡µÈÀî¼«¿È¤â¡ÖµîÇ¯¤È¤Ï¡Ê£Ä£å£Î£Á¤È¡ËÎ©¾ì¤¬µÕ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀã¿«¤ò´ü¤¹¤Ù¤¯°Õµ¤¹þ¤ß½½Ê¬¡£µå³¦¶þ»Ø¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢£Ä£å£Î£Á¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£