¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛJr.£²´§¤ÎDOUKIà¿¿¤Î²¦á¤È¤·¤ÆÆÈÁ±Åª¸øÌó¡Ö´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤É¤â¤Ï¶îÃà¤¹¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¶Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡Ê£³£³¡Ë¤¬¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤ò·âÇË¤·¡¢Âè£¹£¹Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢º¸¥Ò¥¸Éé½ý¤Ë¤è¤êÌµÇ°¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×Éé¤±¡£¡Öµ¶Êª¤Î²¦¼Ô¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥²ó¤·¤¿£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ï¡¢à¿¿¤Î²¦á¤È¤·¤ÆÆÈÁ±Åª¤¹¤®¤ë¸øÌó¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ÀïÎóÉüµ¢¤·¤¿£¶·î¤Ë¶Ë°·³¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤¬¡¢ÌµË¡¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡££Ó£È£Ï¤Î²ðÆþ¤Ç¥Ì¥á¥í¡¦¥É¥¹¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¤È¡¢Å´¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á£Î£ï¡¥£³£²¤ËÊá³Í¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ£Ó£È£Ï¤¬Å´ÈÄ¹¶·â¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤ò´°Á´£Ë£Ï¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¾ì³°¤Ç¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤·¤Æ»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¥À¥á¡¼¥¸¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤À¤¬¡¢Âç²ñ¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤À¡£¡Ö²¶¤ÏÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Ï²¦¼ÔÌÌ¤ò¤·¤Æ¾¡¼ê¤ËËÉ±ÒÀï¤ò£¸²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´°Á´¤Ëº¾µ½»Õ¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤À¤è¤Ê¡£¤·¤«¤âÆ¬¤Î°¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÌÌÇò¤¤¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´íµ¡Åª¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡×¤ÈÁ°²¦¼Ô¤ò°ìÊýÅª¤ËÈóÆñ¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ä¤¬²¦¼Ô¤òÌ¾¾è¤Ã¤ÆÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥½¥Õ¥¡¥ó¤É¤â¤Ï¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë·¼ÌØÈ¯¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ï¡¢¶Ä¡¹¤·¤¯à¿¿¤Î²¦á¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿´¶¤òÇ³¤ä¤¹¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤É¤â¤Ï¶îÃà¤¹¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¿¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢²¶¤¿¤Á¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¬¤«¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤é¤Ë¥Ø¥é¥Ø¥é¤³¤Ó¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤â¶µ°é¤·¤Æ¤ä¤ë¡££Ó£Î£Ó¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Û¤¹¤®¤ë¤À¤í¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢¥ì¥¹¥é¡¼ÁÐÊý¤ÎàÌ±ÅÙ¸þ¾åá¤ò¸øÌó¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤ÏÌó£¹¤«·î¤ÇÎòÂå£²°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£Ö£¸¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤ÎÊý¿Ë¤Ï¿¿µÕ¤À¡£¡Ö¼å¤¤¥ä¥Ä¤é¤Ð¤«¤êÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢ËÉ±ÒÀï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿µ¶Êª¤Î¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤È²¶¤¸¤ã³Ê¤¬°ã¤¦¤ó¤À¡£ÎÌ¤è¤ê¼Á¤À¤·¡¢²¿¤Ê¤éàÇ¯£±á¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡££Ó£È£Ï¤ä¡Ê¥Ç¥£¥Ã¥¯¡ËÅì¶¿¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÎ®¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤À¤±ËÉ±ÒÀï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡££É£×£Ç£Ð²¦ºÂ¤ÎËÉ±Ò´ü¸Â¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¦¼Ô¤Ï´ü´ÖÆâ¤ËËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢£Ó£È£Ï¤ÈÊÝ»ý¤¹¤ë£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¤È¹ç¤ï¤»¥¸¥å¥Ë¥¢£²´§²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡£¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤ËË¾¤Þ¤ì¤¶¤ëË½·¯¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£