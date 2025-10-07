【GU値下げ】待ってたーーーッ！ 秋コーデに合う♡「おしゃれスニーカー」

いよいよ秋の装いを楽しめる季節が到来。秋のおしゃれも足元からこだわりたい！ と思っている人は【GU（ジーユー）】へ行ってみて。秋のコーデに合いそうな「おしゃれスニーカー」が、早くも値下げされているようです。2種類の靴紐でアレンジが楽しめ、秋のコーデに合いそうなカラーが揃っているのも魅力。今回はそんなお値下げスニーカーを、スタッフの着こなしと共に紹介します。

ダブル紐でアレンジが楽しめるスニーカー

【GU】「ダブルシューレースフラットスニーカー」\1,990（税込・セール価格）

「丸紐と平紐の2色のシューレース」（公式サイトより）が備わったスニーカー。2本あるいは1本のみを使ってさまざまな結び方のアレンジができるため、足元の印象を大きく変えられるぶんコーデの幅も広がりそうです。土踏まずにフィットするインソールとスタンダードな厚みのソールが歩きやすさをサポート。レザー調のブラック、スエード調のブラウン、光沢感のあるシルバーと、秋のキレイめコーデにピッタリのカラーが揃っています。

シルバーでスタイリッシュに決める

トリコロール調のおしゃれで洗練された雰囲気のカジュアルコーデにスニーカーを投入。スウェットのパンツやパーカーといったカジュアルスタイルも、足元にシルバーのスニーカーのつや感が入ることによってほんのりエレガントな印象に。一足プラスするだけで、さらに洗練感を高めてくれています。

秋のスポーツカジュアルコーデ

さまざまなコーデに合わせやすいブラックのスニーカー。トレンドのスポーツテイストのジャケットに、ティアードスカートやレザー調のスニーカーを合わせることによって、いかにもなジャージー感が薄まってキレイめ寄りの印象に。大人も気負わず取り入れやすそうなスポーツMIXコーデの完成です。

落ち着きのある大人のデニムコーデ

上品なナロースカートにデニムシャツを合わせてこなれ感を醸し出すコーデ。シャツのボタンを広めに開けて抜け感を出し大人っぽく着こなしているところに、ブラウンのスエード調スニーカーが季節ムードと柔らかさをプラス。ギャザーの入ったブラウンのバッグと共に、落ち着きのある秋の大人カジュアルコーデに導いています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H