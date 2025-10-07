本拠地での第3戦に先発

【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間7日・フィラデルフィア）

ドジャース・山本由伸投手は6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアでの地区シリーズ第2戦前に会見に登場した。8日（同9日）の第3戦に先発することが決まっている。守護神・佐々木朗希投手について言及し、「いい仕事をしている」と称えた。

メジャー2年目の今季は開幕投手を務め、先発ローテーションでは唯一離脱せずにシーズンを完走。オールスターに初選出され、30先発で12勝8敗、防御率2.49、201奪三振の好成績を残した。被打率.183はメジャートップだった。

昨年はポストシーズンに計4試合に先発。2勝0敗、18回2/3を投げて防御率3.86、15奪三振だった。今年は1日（同2日）のレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に先発。6回2/3で4安打2失点（自責0）の好投で勝利投手になった。

米記者からは佐々木についての質問が飛んだ。今季のドジャースはブルペンが振るわず、山本の登板試合でも何度も白星が消滅することがあった。そんな中で9月24日（同25日）からメジャーに復帰した佐々木はリリーフで好投。WCS第2戦では9回に登板し、地区シリーズ第1戦でも日米通じて初セーブを挙げた。山本はは「慣れない位置かもしれないけど、いい仕事をしている。本人もいい顔をしている」と称賛した。（Full-Count編集部）