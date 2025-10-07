¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¥ï¥¤¥ó¡¦Ê¼¸Ë»º»³ÅÄ¶Ó¡¦ÏÂ²Î»³»ºÆî¹âÇß¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤È¡È¸òÎ®¡É¤«¤é¡ÄÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî
¡¡¼òÊÆ¤Î²¦¼Ô¡¦»³ÅÄ¶Ó¤ÎÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤ÎÊ¼¸Ë¸©¡¢Çß¤Î¼ý³ÏÎÌÆüËÜ°ì¤ÎÏÂ²Î»³¸©¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦»°Âçµ®Éå¥ï¥¤¥ó¡Ê¢¨¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö¥È¥«¥¤¥ï¥¤¥ó¡×¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡¢¤³¤ì¤é3¤Ä¤ÎÃÏ°è¤¬¸Ø¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¼òÊ¸²½¤ò´¶¤¸¡¢°û¤ßÈæ¤Ù¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Î¡Ö°ªÄá Âç¶ã¸Å¼ò¡×¡Ê»°ÌÚ»Ô¡¦°ð¸«¼òÂ¤¡Ë¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Î¡Öµª½£Ë¨¡×¡Ê¤ß¤Ê¤ÙÄ®¡¦µª½£ÎÉÇß°Ã¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¡Ö¥È¥«¥¤¡¦¥¢¥¹¡¼¡×¡Ê¥È¥«¥¤ÃÏÊý»º¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡»î°û²ñ³«»ÏÁ°¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Î¸òÎ®¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òµ¡¤ËÊ¼¸Ë¸©Æâ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤äÃÏ¾ì»º¶È¤ò¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë»Üºö¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤òÅ¸³«¡£¡¡¸©ËüÇî¿ä¿Ê¶É¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¸©Æâ¤Î¾®Ãæ¹âÅù³Ø¹»¤Ø¡ÖSDGsÂÎ¸³·¿ÃÏ°è¥×¥í¥°¥é¥à ¡×¤È¤·¤Æ½ÐÄ¥¼ø¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë7·î¡¢¸©ËÌÉô¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿ºÝ¡¢¸©¿¦°÷¤¬ÂÚºß¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¡£¼Â¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»³ÅÄ¶Ó¤Ëµ®Éå¥ï¥¤¥ó¡¢¸ß¤¤¤Ë¡È¼«Ëý¤Î¼ò¡É¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê°Õµ¤Åê¹ç¡£¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¿¦°÷¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æç¸Þ¶¿¤Î¼òÂ¢¸«³Ø¡¢¡ÖÆüËÜÏ»¸ÅÍÒ¡×Ã°ÇÈÎ©¹º¾Æ¤ÎÎ¤¤òË¬¤Í¡¢Ã°ÇÈ¹õ¤ÎÁªÊÌÂÎ¸³¡Ê¼ê¤è¤ê¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¤äÏÂ²Î»³¸©¤Ê¤É´ØÀ¾¹°èÏ¢¹ç¤Î9ÉÜ¸©¤Ç¹½À®¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ö´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢³«Ëë¸å¤«¤éÎ¾¸©¤Î¼ã¼ê¿¦°÷¤¬¸òÎ®¡¢³èÈ¯¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤â¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¡¢¡Ø»³ÅÄ¶Ó¡¦Çß¼ò¡¦¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¥ï¥¤¥ó¡Ù¤¬°ìËÜ¤ÎÀþ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÏÂ²Î»³¸©¥¾¡¼¥ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»ºÉÊ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸å²¡¤Ë¡£
¡¡»°ÂðÎ´Ç·¡¦Ê¼¸Ë¸©ËüÇî¿ä¿Ê¶ÉÄ¹¤Ï¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ¤Ï¡¢¡ÈÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÉÃæ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©¤È¤·¤ÆËüÇî¤Ë¤É¤¦´Ø¤ï¤ë¤«¡£Âçºå¤ÎÎÙ¸©¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÆÈ¼«À¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¡Ê5·î20¡Á30Æü¡¦11Æü´Ö¡Ë¡£
¡¡µ¨Àá¤âÎÉ¤¯¡¢Æç¸Þ¶¿¤Î¼ò¡¢ÇÅ½£¿¥¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÊ¼¸Ë¤Î»ºÉÊ¤äÅÁÅý¤ò1½µ´Ö¤«¤é10Æü¡¢½¸ÃæÅª¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂ¿Âç¤Ê°õ¾ÝÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¿Íµ¤¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÅ¸³«¼êË¡¤È½Å¤Ê¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥È¥¹¥«¡¼¥Ê¡¢¥·¥Á¥ê¥¢¤Ê¤É¹ñÆâ18½£¤Î·Ý½Ñ¡¢Ê¸²½¡¢¿©¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ê¤É¤ò½µÂØ¤ê¤ÇÅ¸¼¨¤ä¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£
¡¡¥ß¥±¥é¥ó¥¸¥§¥í¤ÎÄ¦¹ï¤ä¥¢¥È¥é¥¹Áü¤Ê¤É¤Î¾ïÀßÅ¸¼¨¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤¿PRÀïÎ¬¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤Ë¡¢Â¾¸©¤«¤é¤â¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¶è¤ÎÌÃÉÊ¡¢ÇÝ¤ï¤ì¤¿ÅÁÅý¤Î¶¯¤µ¤Ë¡¢ÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤¿ÀïÎ¬¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£
¡¡»°Âð¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¹ÔÀ¯¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢ËüÇî¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤«¤é²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ¤ä¤í¤¦¤È¡£Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÏÀµÄ¾¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤¬²ÝÂê¡£¤ä¤ê¤¤Ã¤¿´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡µþÅÔ»Ô¤«¤éË¬¤ì¤¿30Âå¤Î½÷À¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¤Î¤ª¼ò¤Ï¡È¿É¸ý¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¡£µþÅÔ¤Ë¤âÉú¸«¤Î¼ò¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´Å¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¿©Á°¼ò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈËþÂ¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¸òÎ®¡¢È¯¸«¡¢Áê¸ßÍý²ò¡¢¤½¤·¤ÆÂº½Å¡ÄºÇ¹âÄ¬¤Ç184Æü´Ö¤Î²ñ´ü¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨µ®Éå¡ÁÇò¥ï¥¤¥óÍÑÉÊ¼ï¤Î¥Ö¥É¥¦¤Î²ÌÈé¤¬¡Ö¥Ü¥È¥ê¥Æ¥£¥¹¡¦¥·¥Í¥ì¥¢¡×¤È¤¤¤¦¶Ý¤Ë´¶À÷¤·¤ÆÅüÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ë§¹á¤òÂÓ¤Ó¤ë¸½¾Ý
¡Ô»î°û²ñ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¼ò¡Õ
¢£¡Ø°ªÄá Âç¶ã¸Å¼ò¡ÙÊ¼¸Ë¸©»°ÌÚ»Ô
Äã²¹ÃùÂ¢¡¢¾ï²¹½ÏÀ®¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ9Ç¯°Ê¾å¿²¤«¤»¤¿Ê¼¸Ë¸©»º»³ÅÄ¶Ó100%¤Î½ãÊÆÂç¶ã¾ú¤Î½ÏÀ®¼ò¡£ÀÄºã¤¨¤·¤¿¿§¡¢¤¹¤Ã¤¤ê½À¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¡¢¸åÌ£¤Ï¥¥ì¤¬¤¢¤ë¡£É÷Ì£¤ÎÇ»¤¤ÎÁÍý¤ä¥Á¡¼¥º¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£
¢£¡Øµª½£Ë¨¡ÙÏÂ²Î»³¸©¤ß¤Ê¤ÙÄ®
¤¤¤Á¤´¥·¥í¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¹È¿§¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢²ÌÆù¤¬ÀÖ¤¤ ¡ÖÏª°«¡Ê¤Ä¤æ¤¢¤«¤Í¡Ë¡×¡£¥¹¥â¥â¤È¥¦¥á¤ò¸ò»¨¤µ¤»¤¿´õ¾¯ÉÊ¼ï¤Ç¡¢¤³¤ÎÏª°«¤ÈÄÉ½Ï¤µ¤»¤¿ÂçÎ³¤ÎÆî¹âÇß¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥¯¤Ç°û¤à¤È¡¢¥¹¥â¥â¤Î¤è¤¦¤Ê´Å»À¤Ã¤Ð¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡Ø¥È¥«¥¤¡¦¥¢¥¹¡¼¡Ù¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥È¥«¥¤ÃÏÊý
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥½¡¼¥Æ¥ë¥Ì¡×¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ö¥È¥í¥Ã¥±¥ó¥Ù¡¼¥ì¥ó¥¢¥¦¥¹¥ì¡¼¥¼¡×¤ÈÊÂ¤ÖÀ¤³¦»°Âçµ®Éå¥ï¥¤¥ó¡Ö¥È¥«¥¤¥ï¥¤¥ó¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥ï¥¤¥ó¤Ë¡¢¼êÅ¦¤ß¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¡¼¡¦¥Ù¥ê¡¼ (µ®Éå²½¤·ÅüÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥É¥¦)¤òÈ¯¹ÚÃæ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈ¯¹Ú¸å¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ÈÊ£»¨¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£