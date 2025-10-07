遊撃でシーズン全うできるかという不安から

米大リーグのドジャースがレギュラーシーズン終盤、パドレスに競り勝ちナ・リーグ西地区優勝を決めるうえで、大きな役割を果たしたのがムーキー・ベッツ内野手だ。夏場までは深刻な打撃不振にあえいだものの、9月は打率.299、6本塁打。地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」は、ベッツが抱えていた不安と、シーズン終盤に変身できた理由を特集している。

ベッツはポストシーズンを前に「開幕の時点では、最後までここ（ショート）でシーズンを終えられるか分からなかった。途中でポジションを変える必要が出てくるかもと思っていた。信頼の問題とかいろいろな理由で、本当にどうなるか分からなかったんだ」と口にした。昨季もショートでシーズンインしたものの、守ったのは65試合。途中から外野に戻っていた。それが今季は遊撃を148試合守り、文字通りのレギュラーとなったのだ。

この成果については「シーズンを通してやり遂げられたことを誇りに思っている。自分が決めたメジャーリーグでショートを守るというゴールを実際に達成できたことをやり遂げたし、うまくできたと言えるのがうれしい」と満足げだ。

ベッツはレッドソックス時代から二塁を中心に内野を守ることもあったが、メジャーで遊撃に挑戦するのは昨季が初めてだった。オフの間はコーチのクリス・ウッドワード氏や親友で、エンゼルスのベンチコーチのライアン・ゴインズ氏、そして元ゴールドグラブ賞ショートのトロイ・トゥロウィツキー氏と練習を重ねていたという。そして「考えなくても自然に動けるようになった」瞬間が訪れたのだという。

「もう、ただプレーできるんだよ。今ではショートの守備に入るときでも右翼に行くときの感覚なんだ。何も考えないんだ。自分のトレーニングが十分だから、自分を信じて、自分ができることを信じている。そして今は、もう楽しいだけ。打球が来たら楽しむんだ」

打撃不振を克服できた「心の持ちよう」の変化

デーブ・ロバーツ監督も、8月下旬のレッズ戦で思い当たる瞬間があったようだ。「バックハンドでのプレーを見事に決めた。僕にとっては、ただの機械的な動きではなく、ショートとしての運動能力を発揮したプレーだったように見えた」と振り返っている。

ただ、今季のベッツは深刻な打撃不振にも陥った。記事は多くの人がコンバートの影響と見ていたとするが、ベッツ自身はキャンプ終盤のウイルス感染で20ポンド（約9キロ）も体重が落ち、その後も筋力の低下でスイングを変えざるを得なかったのが原因だとしている。

8月8日（同9日）の試合後には「自分のシーズンは終わった」と口にしたこともあった。ただその後の45試合で、打率.309、OPS.874、ホームラン9本、打点34と復活できた。なぜか。

ベッツはこのタイミングでの変化を「ただ失敗を受け入れた。それによって心の持ちようが変わったんだ」と説明する。「物事を失敗と見るのではなく『ああ、これは違うな』と考えて、次に進めばいいと見るようになったんだ。落ち込むことも、どうすればいいんだ……と悩むこともなくなった。ポジティブに捉えたことで、最終的に状況は好転したんだ」。前向きな心を手に入れたのが、好転の大きな理由だとしている。



（THE ANSWER編集部）