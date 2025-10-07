歌手で俳優の手越祐也（３７）がボーカルを務める３人組バンド「Ｔ．Ｎ．Ｔ」が、日本テレビ系で今冬に中継される「第１０４回全国高校サッカー選手権大会」（１２月２８日開幕）の応援歌「未来へ」を歌うことが６日、分かった。

「Ｔ．Ｎ．Ｔ」は、今年２月に活動を開始したばかりの“新人バンド”。４月にリリースした初ＥＰ「ＺＥＲＯ」がｉＴｕｎｅｓロック部門１位、総合２位を獲得した。大型フェスに出演し、１１月１７日から初の冠バラエティーとなる同局系「Ｔ．Ｎ．Ｔの旅と仲間と食べ物と」（月曜・深夜０時５９分）が控えるなど、勢いに乗っている。

手越は幼少期からサッカーに熱中し、同局系で放送された「ＦＩＦＡクラブＷ杯」のキャスターを経験するなど、大のサッカー好きで知られる。応援歌のアーティストに決まり「めちゃくちゃうれしかったですし、夢のようでした。高校サッカーには関わったことがありませんでしたが、僕も年齢を重ね、将来を担う若い世代の夢を応援したいと思っていました。関わりたいと願っていた夢の仕事だった」と喜びを爆発させた。

手越が作詞した同曲は、「二度とない今日という日を大切に戦うこと、刻まれた時の全てが今も僕を支えている」と大会に懸ける情熱や仲間との絆を表現。手越は「チームワークを大事にしつつも、個も大切にしてほしいと思っています。僕も５年前に独立した時は反対意見もありましたが、応援歌を任せていただけることは、自分の夢を信じて追い続けてきた結果だと思う」と自らの経験を歌に重ね、エールを送るつもりだ。

手越は昨年、４年ぶりに同局系「世界の果てまでイッテＱ！」に出演。１２日から同局系連続ドラマ「ぼくたちん家」（及川光博主演）がスタートする。音楽活動でも「全ての方をリスペクトしつつ、心を込めてこの楽曲を伝えていきたい」と本領発揮を約束した。

〇…ドラムのｋｙｏｈｅｙは、応援歌「未来へ」について「手越くんがステキな歌詞を書いてきてくれて、最初に歌を聴かせてもらった時、ウルっときました」と愛着を深めている様子。ベースのＦｕｒｕｔａｔｓｕは「（高校生の）背中を押したいし、応援したいという気持ちを全てぶつけなければ。責任感も感じています」と背筋を伸ばした。