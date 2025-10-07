オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が「新化」に自信をみせた。今季は３度のファーム調整ともがきながらも登板数を昨年の７試合から２８試合に増やし、９月以降に８試合で１勝４ホールド。力任せではない「考える」投球で浮上につなげた。９月２０、２１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）では、２試合連続で無死満塁の火消しにも成功。スポーツ報知に独占コラム「人生一度きり」を寄せ、「新しい自分が、もっと成長できると思います」とポストシーズンでの活躍を約束した。

スポーツ報知の読者のみなさん、お久しぶりです。昨年から書かせていただいているコラム。２月の春季キャンプ直後以来ですね。開幕から悩みながら、やるべきことをやってきました。今年のレギュラーシーズンを表現するなら「新」です。チームに迷惑をかけたことは、事実として受け止めています。野球や投球に対する考え方を含めて新しくなったことを、僕なりの言葉でお伝えできればと思います。

今まではただ抑えるだけというか、勢いだけで投げてきました。今年の序盤も「球の強さは戻っているのに、何で打たれるのか」という感覚が続きました。最後にファームに落ちたのが８月。配球を中心にいろんな角度から映像を見て、考えが変わっていきました。

率直に思ったのが「考えていないな…」ということです。「この打者のここにどう攻めた」とか、投げている時の記憶がないことに気づきました。映像を見て思い出すようではダメです。体も変わっていくし、毎回同じフォームで投げられるほど器用でもありません。考えることで余裕が生まれると思いましたし、そういうふうな思考を持ちました。

目に見える結果として実行できたのが、９月のソフトバンク戦です。無死満塁という状況でも、頭の中はすごくクリアでした。例えば２０日。あの時の状況や考えは、はっきりと記憶に残っています。まず海野選手でした。フォークをストライクゾーンに投げて、真っすぐで空振り。フォークをボールゾーンに投げて、もう１球フォークを低めに。イメージ通りに狙って投げて、一番いい結果である空振り三振を取れました。

２死からの周東さんにも冷静でいられました。ストライクゾーンにフォーク、インハイに真っすぐ、カウント１―１から真っすぐでファウル。どれだけ自分有利のカウントに持っていけるか、ということを考えながら投げていました。「フォークもあるよな？」と相手に思わせる中で、最後は真っすぐで見逃し三振。ラインを間違えずに外に投げているので、僕の中でものすごく自信になりました。

打者一人一人を整理しながら、落ち着いて抑える。今までならできなかったことですし、カウントを悪くして苦しむ自分の姿が思い浮かびます。力で押して、フルカウントから四球か、ヒットか…と。イケイケではなく、今は常に冷静で、考えている自分がいます。

僕の悪いところはいろんな投手を見たり、いろいろとやり過ぎて、取り組みを変えてしまうことでした。今はテーマを一つに絞って取り組むことが必要。そうやって助言をしてくれたのが、岸田監督です。昨年秋の高知キャンプからずっと見てくださったコーチやデータ班の方々にも、感謝しています。

過去に「スピードはロマン」と言ったことがあります。１６５キロという夢も捨てていませんが、それよりも大事なのは、長く野球をやること。今はそこを求めていません。もうすぐＣＳが始まります。投げる場面をいただければ、とにかく投げたいです。任されたところで勝利に貢献します。新しい自分が、もっともっと成長できると思っています。（山崎 颯一郎）

◆山崎 颯一郎（やまざき・そういちろう）１９９８年６月１５日、石川・加賀市生まれ。２７歳。山代小３年時に山代少年野球クラブで野球を始め、山代中時代は加賀ボーイズでプレー。３年時にボーイズ日本代表に選ばれ、世界少年野球大会で優勝した。敦賀気比（福井）では１年春からベンチ入りし、２年春夏、３年春に甲子園出場。１６年のドラフト６位でオリックス入団。２３年のＷＢＣ日本代表に追加招集され、世界一を経験した。通算成績は１１２試合で５勝７敗１０セーブ３７ホールド、防御率３・０２。１９０センチ、９８キロ。右投右打。年俸５３００万円。

◆山崎の連日の無死満塁斬り ９月２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）は３―３の８回無死満塁に５番手で登板。海野を空振り三振、代打・野村を中飛、周東を見逃し三振に抑えると、直後に味方打線が２点を勝ち越し、今季２勝目を挙げた。翌２１日の同戦（同）では得点こそ２―０ながら、同じ８回無死満塁に５番手でマウンドへ。栗原を空振り三振、牧原大を一邪飛、代打・山川を見逃し三振に仕留め、２日連続で火消しに成功した。