巨人が６日、１１日から始まるＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）に向けて、社会人のＳＵＢＡＲＵと練習試合（東京Ｄ）を行った。リチャード内野手（２６）が「５番・一塁」で出場し、初回１死満塁で左翼線へ先制の２点二塁打を放つなど２安打２打点。昨年のＣＳ最終Ｓでは４番・岡本が勝負を避けられたことで、打線が分断して敗退。課題となっていた主砲の後、５、６番を任される可能性が高いリチャードが存在感を示した。

リチャードは迷うことなくスイングを仕掛けた。初回１死一、三塁で４番の岡本が四球を選び、満塁へと好機が拡大して打席へ。カウント１―１からＳＵＢＡＲＵの右腕・小沢の投じた低めの変化球に反応した。泳ぎながら左手一本で左翼線に運んだ。先制の２点二塁打。岡本が四球後の得点機というＣＳでも想定される展開で、５番が勝負強さを発揮した。「打てて良かったです」。簡潔な言葉に安どがにじむことはなかった。

主砲の後ろの打者陣が“下克上日本一”へのカギを握る。ＤｅＮＡに敗れた昨年のＣＳは６試合で計９得点と打線が沈黙した。岡本が初回から歩かされるなど、計４つの申告敬遠と勝負を避けられ続け、大城卓、坂本、ヘルナンデスが務めた５番打者は計２２打数無安打と不発。打線が分断し、機能不全に陥った。

今回のＣＳでも同様に４番・岡本には四球ＯＫの攻めが想定される。その意味でチャンスで多く回る５、６番の役割は大きい。シーズンのラスト３試合で５番で先発出場していたリチャードの５番起用の可能性について問われた阿部監督は「もちろんあるかもしれないし、そこは考えようかな」と説明。岸田が５、６番のいずれかで出場する可能性が高まっている状況で、リチャードの充実ぶりは頼もしい。得点機での打席が増えることが予想される中、「背伸びできないので、やれることやってバット振るだけです」と、平常心を貫き勝負する。

苦い経験からはい上がってきた。ソフトバンク時代の２２年１０月１３日。オリックスとのＣＳ最終Ｓの第２戦（京セラＤ）で、「７番・一塁」で先発に抜てきされるも２打数無安打、２三振で途中交代した。同戦以降は出場なし。あの時の悔しさは忘れていない。

３年前とは違う姿が今はある。今季、５月にトレードで加入すると夏場以降にレギュラーに定着。７７試合に出場して打率２割１分１厘、１１本塁打、３９打点の成績を残した。確実性と追い込まれてからの対応力が向上し、後半戦に挙げた打点は３２でチームトップ。「（ＣＳでも）シーズンと変わらずに自分のできることをやりたい」。そう冷静に語れるのは積み上げてきたものがあるからだ。

７回２死では中前安打を放ち、２安打２打点をマーク。１１日から始まるＣＳ第１Ｓに向けて、順調な仕上がりを示した。「気負うことなく、『打てる』と思ったら振っていく」。岡本の後ろには成長著しい男がいる。リチャードが逆襲へのキーマンになる。（宮内 孝太）

【記録メモ】

球宴後の後半戦で巨人打者の打点上位は、〈１〉リチャード３２、〈２〉岸田２６、〈３〉岡本とキャベッジ２４、〈５〉中山２３点。後半戦はリチャードがチームの打点王だ。

リチャードのＤｅＮＡ戦は１４試合で打率．１９０ながら、３本塁打は岡本の７本に次いでキャベッジと並ぶチーム２位タイ。９打点も岡本の１７点に次ぎ、泉口と並んで２番目になる。

２位争いが激しくなったシーズン終盤の９月には、横浜での４試合に１５打数５安打の打率．３３３、１本塁打に３打点。このカードで好成績だった。