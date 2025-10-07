男子ゴルフの石川遼（３４）＝カシオ＝が１２月の米ツアー予選会に挑戦することが６日、分かった。すでに２次予選（２〜５日、米国内５会場）にエントリーを済ませた。昨年から新たに加わった「米ツアー５０回以上予選通過」（１１月２４日時点）の資格で、昨年に続きトライする。

石川はスポーツ報知の取材に「受けます。これから何回もチャレンジできることではないと思うので。自分が持っている夢ということに対してしか、そこにしか生きていないので、（予選会挑戦は）自分にとっては当たり前のこと。頑張ってきます」と決意を語った。

２次の５会場で各１５位近くまでが最終予選会（１２月１１〜１４日、フロリダ州）に進み、そこで５位に入れば松山英樹（３３）、久常涼（２３）らがプレーするレギュラーツアーの出場資格を得る。昨年は金谷拓実（２７）が３位に入り、ツアーメンバーになった。それに続く４０位までには下部ツアーの出場資格が与えられる。

また、１１月のダンロップフェニックスオープン（２０〜２３日、宮崎・フェニックスＣＣ）終了時の賞金ランク１位は２次が免除され、最終予選からの受験が可能。１６日開幕の日本オープンを筆頭に、昨年を含む４勝を挙げている三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ（１１月１３〜１６日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ）など優勝賞金４０００万円超の高額大会が続く。現在１位とは約５０００万円差。トップに浮上し、最終予選からエントリーできる可能性も残している。

石川は２０１３年から米ツアーに本格参戦し、５シーズンを戦った。１７年に出場権を失い、１８年に主戦場を日本に戻した。２１年にも２次予選会に挑戦したが敗退。昨年も２次予選から挑んだ。１４位で２日目を折り返しながら、２打及ばず１８位で最終予選会へ進めなかった。撤退後も米ツアーへの意欲がしぼんだことはない。ロングゲーム強化に取り組むなど、志を向けてきた。３度目の挑戦で復帰を目指す。

◆石川と米ツアー ２０１３〜１７年に本格参戦。１２年３月のプエルトリコ・オープン（推薦出場）、１３年１０月のシュライナーズホスピタル・オープンの２位が最高成績。通算１６０試合に出場し、予選通過は８６回。トップ１０入りが１２度などで獲得賞金は４５８万１２１６ドル（約７億円）。１６―１７年シーズン限りで米ツアー出場権を失い、１７年１０月から日本ツアーに出場。１８年から主戦場を国内に戻した。２１年１０月にも、翌年の米ツアー参戦をかけ２次予選会に挑戦したが最終予選会進出を逃した。

◆米ツアー予選会 ２次は１２月２〜５日にアリゾナ州ツーソン、ジョージア州サバンナ、バルドスタ、アラバマ州ドーサン、フロリダ州パームコーストの５会場で行われる。最終予選会は同１１〜１４日にフロリダ州ポンテベドラビーチのＴＰＣソーグラスで。ともに７２ホールのストロークプレー。小平智（３６）も石川と同じ資格（６６回予選通過）を保持しており、すでに挑戦を明言。ダンロップフェニックス終了時の日本ツアー賞金ランク５位までが２次予選にエントリーでき、トップを走る生源寺龍憲（２７）も出場の意思を固めている。

◆石川 遼（いしかわ・りょう）１９９１年９月１７日、埼玉・松伏町生まれ。３４歳。６歳でゴルフを始め、杉並学院高１年時の２００７年５月に初出場のマンシングウェアＫＳＢカップで１５歳８か月３日のツアー最年少優勝。０８年１月にプロ転向。０９年にツアー最年少の１８歳２か月１９日で賞金王に。日本通算２０勝。１７５センチ、７５キロ。家族は妻。