オリックス・平野佳寿投手（４１）が６日、スポーツ報知既報通り、来季からコーチ兼任となることを明かした。レギュラーシーズンの全日程が終了した５日までに球団との話し合いを終え、来季の方向性が一致。「今までしてもらったことを、次は僕が返す番かな。少しでも選手以外のところで、（チームの）助けができたら」と、プロ２１年目を見据えた。

２１年に米大リーグから復帰し、４１歳はパ・リーグの投手で最年長。今季は４月３日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で史上４人目のＮＰＢ通算２５０セーブを達成したが、１軍では３試合の登板に終わった。ここ数年は右肘や腰に慢性的な不安を抱えており「ずっと戦力になれていないベテランが居続けるのもどうかな、と葛藤もあった。僕の中で『選手一本で』とは言えなかった」と心境を吐露。「兼任だからこそ、できることもある。すごく尊重してくれていると感じたし、ありがたいと思った」と球団からの打診にも感謝した。

投手としては今季、ウエスタンでは１６試合で防御率１・６９と一定の結果。常時１５０キロは計測できなくなったが「面白いボールを投げられている実感もあった」と、新球ツーシームにも手応えを感じている。球団は日米での豊富なキャリアだけでなく、野球への取り組みや精神的支柱としても高く評価。平野自身も「若い子がウロウロしていたら、取って代わるくらいの気持ち。選手として、まだ力になりたい」と第一線で戦う覚悟も示した。

岸田監督とは０５年のドラフト同期で、盟友。「自分のことは二の次で、周りの選手たちのためにやるのがコーチ。もう一回、頑張ってオリックス優勝を。岸田監督の力になりたい」と価値のある「二刀流」にするつもりだ。

◆平野に聞く

―決断に至った経緯。

「正直、１軍でこの１〜２年は戦力になれていなかったところもある。選手とコーチの架け橋というか、（双方の意見を）渡すところにうまくはまればいいかなと思って、受けさせてもらった。現役もやらせてもらい、コーチの方もしっかり勉強させてもらいたい」

―選手とコーチの両立。

「選手としてしっかり練習するけど、（若い）選手の子たちとしっかり向き合って、レベルアップして、強い子に育ててというか、一緒に行けたらいい。選手として頑張って貢献するのが一番いいけど、コーチをないがしろにする方が良くない。練習は個人でも（全体練習が）終わってからでもできるので」

―８月以降は好投。

「投げる時の状態は良かったですね。しっかり自分の中で、４１歳の走り方はできていたと思う。まだ完全燃焼までいってなかったのもある。でも、自分の現在地は分かっているつもりで、選手一本はおこがましいっていうのがあった。来年は選手としてめちゃくちゃ良かったら、それはそれで行けばいいだろうし、一生懸命にコーチもやります」

―岸田監督と一緒に指導したい思いもあったか。

「岸田さんが監督をしているうちに、コーチ業をやりたいなっていう思いもあった。岸田さん、比嘉さん、安達コーチとか現役で一緒にやった人たちがコーチとして頑張っている。岸田監督のために、オリックスのためになればいい」

―今の投手陣をどう見ているか。

「みんないいと思いますよ。若い子もどんどん出ているし、けが人も復帰すれば十分いい戦力になってくる。ここからドラフトとかもあったりして、どんどんいい選手もいっぱい来ると思うので、コーチとして、その子たちをしっかり上（１軍）で活躍できるようにサポートしたい」