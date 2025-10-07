◆みやざきフェニックス・リーグ 韓国ハンファ１―９阪神（６日・アイビースタジアム）

阪神は６日、１軍メンバーが開幕日の「みやざきフェニックス・リーグ」に参戦し、韓国・ハンファ戦（アイビー）に１５安打９得点で快勝した。「いい状態でできたと思いますし、意味のある一日になった」と藤川監督。１５日からのＣＳ最終ステージ（甲子園）に向け、上々のリスタートを切った。

目立ったのは、シーズン通して流動的だった左翼のスタメン候補の活躍だ。１番で起用した高卒５年目の高寺が初回に左中間二塁打を放つと、２死一、三塁となってから同４年目の５番・前川は右前へ先制打。ミスターオクトーバーの出現を望む指揮官は「パフォーマンスを残そうと思ってやっている」と納得の表情だ。

宮崎入りした前夜、藤川監督はサプライズの行動に出た。同市内の焼き肉店で開かれた選手主催の決起集会に電撃参加。想定外の出来事に驚きと戸惑いの表情を見せる選手たちに交じり、３時間以上にわたって熱く語った。同じテーブルだった左腕・島本は「勉強になりました」と振り返った。

短期決戦まで調整は残り５試合だ。「いい方向には向かっている。また、あしたですね」と指揮官。心身ともに準備を尽くし、決戦へと向かう。（小松 真也）