古川琴音＆北村匠海、映画『ほどなく、お別れです』で夫婦役 浜辺美波＆目黒蓮W主演作【コメントあり】
俳優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演し、来年2月6日に公開される映画『ほどなく、お別れです』の新キャストとして、俳優の古川琴音、北村匠海の出演が決定した。
【写真】目黒蓮＆浜辺美波が幻想的なタンポポ畑でたたずむティザービジュアル
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
就職活動全敗の末に、葬儀会社「坂東会館」にインターンとして入社した新人葬祭プランナー・清水美空（しみず・みそら）を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二（うるしばら・れいじ）を目黒が演じる。
最後となる第4弾で解禁となるのは、転落事故で出産を目前に控えた妻とお腹の子を亡くしてしまう柳沢家のキャスト。突然の出来事に現実を受け止めきれないまま葬儀を迎え、憔悴しきる夫に、妻が託した願いとは――。妻・柳沢玲子役を古川、夫・亮太役を北村が演じる。
『今夜、世界からこの恋が消えても』（22年）以来の三木孝浩監督作品への出演となる古川は「またご一緒できることを楽しみにしておりましたが、蓋をあけてみると、起承転結の“起”にあたる本作の導入部分の大切なお話を任せてもらえたので、これは一筋縄ではいかないぞと気合を入れて挑ませていただきました」とオファーがあった時の心境を明かす。夫を残し若くして亡くなるという難しい役どころに関しては、「若くして亡くなった玲子は、端から見ると『もったいない』『かわいそう』『残念』という気持ちになることが多いと思うけど、私は、玲子は最愛の旦那さんに出会い、子どもを授かることもできて、未来に希望を抱いていた幸せな人だったと思っています。だからこそ、『私は幸せだよ、だから安心して自分たちの人生を歩んでね』というメッセージが伝わるといいなと思いながら演じました」と大切な人を残していく側の気持ちに寄り添い、残される遺族への希望を込めながら演じたと語っている。
また、夫役の北村とは初の夫婦役ながらも4度目の共演となる本作では、遺族と故人という役柄から会話を交わすシーンは少ないものの、「亮太のことを話すときは自然と北村さんの顔を想像しながら演じることができました。」と、これまでの共演経験から、相手を想いながら演じられたとコメント。ほかにも、目黒とは『海のはじまり』（フジテレビ／24年）で以前に共演があったことからも「濃い役柄でご一緒してきたこともあり、信頼関係はできていたので、楽しくのびのびと演じることができました」と複雑なシーンに向き合いながらも、心地よい現場だったと印象を語っている。
そして、先日最終回を迎えた連続テレビ小説『あんぱん』（NHK／25年）では、夢を追い続ける夫婦を演じ切った北村。本作では妻と子どもを一度に失い、たった一人取り残され、現実を受け止められないまま葬儀を迎える夫を演じる。
これまでにも『君の膵臓をたべたい』（17年）、『君は月夜に光り輝く』（19年）で春名プロデューサーと、『思い、思われ、ふり、ふられ』（20年）で三木監督と作品を共にしてきた北村は、今回のオファーに関して「正直、最初は自信がありませんでしたが、三木監督と春名プロデューサーから『北村匠海にしかできない』と言っていただき、20代前半に自分の血となり肉となったものをお二人が求めていると感じたので、やらせていただこうと思いました」と出演を決めた想いを吐露。
これまでの2人の作品でも大事な人を失う役が多かったという北村。「思い返せば、今までもこのチームの作品では大切な人を失う役が続いていて、今回も妻とお腹の中の子どもを亡くす役どころ。カメラの前で自分の大切な人を想い、感情的になるという経験を久しぶりに味わいましたし、現場の空気感もどこか懐かしく感じられました」と、これまでに自分が演じてきた作品を思い起こしながら演じたことを語っている。
また、本作で初共演となる目黒については「実直な方だなと思いました。現場から離れずに取り組む姿からは、座長としての信頼感が伝わり、皆さんが目黒さんを信頼していることがよくわかりました。また、目黒さんの声が魅力的で、『ほどなく、お別れです』という言葉を聞いたときは心に残るものがあり、この作品を作り上げるうえで欠かせない存在だなと思いました」と葬儀の区切りとなる漆原のセリフについて絶賛のコメントを寄せた。
