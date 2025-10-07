

ポルトガル・リスボンで9月3日に事故を起こしたグロリア線のケーブルカー（写真は1996年に筆者撮影）

筆者はたまたまリスボンに滞在していた

9月3日、ポルトガルの首都リスボンの中心街を運行するケーブルカーが、その命綱ともいえるケーブルの破損によって脱線。坂の下に転げ落ちてカーブ外側のビルに激突し、車両は大破するという前代未聞の事故が起こった。現地在住者のほかドイツ、韓国などからの観光客を含む計16人が犠牲となった。

筆者はたまたま、事故当日にリスボンを訪れており、くしくも利用する宿がこのケーブルカーの山上駅近くだったので、事故翌日、多くの報道陣が見守る中で行われた現場検証などを目の当たりにした。

現場検証などを終えると、事故現場は献花が絶えることがなかった。リスボンに2週間ほど滞在したが、献花は日増しに増えるといった状況であった。ケーブルカーはリスボン観光の象徴的な存在だったため、市民はかなりショックだったようで、主要地では国旗が半旗として掲げられていた。

事故を起こしたケーブルカーはグロリア線といい、山上駅近くにはサン･ペドロ･デ･アルカンテラ展望台がある。市民の憩いの場であり、有名な観光スポットであった。まさにリスボン観光のハイライト部分での事故だった。リスボンには街中を運行するケーブルカーがもう2路線あるが（ラヴラ線とビッカ線）、ともに今回の事故原因がはっきりするまで運休となった。

リスボンのケーブルカーは車両に動力がある

一般的にケーブルカーは山岳路線に使われる。2台の車両がケーブルでつながっていて、片方が麓駅を、もう片方が山頂駅から同時に出発し、中間地点ですれ違う。動力は山頂駅に備えられていて、ケーブルを動かすことによって2台の車両が上下する。各車両には係員が乗車し、万一に備えてブレーキ操作などができるが、通常は監視する程度で、ケーブルカーが減速したり、途中の駅ではないところで停車することはほとんどない。日本に数あるケーブルカーもこのような仕組みである。

しかし、リスボンのケーブルカーは通常と異なり、2車両はケーブルでつながり上下しているものの、動力は車両にあり、通常の電車同様にレールと鉄の車輪の粘着で上下している。運転はそれぞれの運転士が行う。いわば、ケーブルという命綱を付けた電車なのである。

通常の山岳ケーブルカーは専用のレール上を行き来し、障害物などはないが、坂の多いリスボンでは街の下と上を結ぶものなので、線路上を歩行者などが行きかい、運転士が警笛を鳴らしながら走行していた。

事故原因は検証中だが、ケーブルが耐用年数に満たない状況で破損しており、メンテナンスにも問題がなかったという報道がある。しかし、この国に2週間滞在すると、本当にメンテナンスがしっかり行われていたか懐疑的にならざるをえない部分もある。

それは、インフラの維持管理がうまく機能していないことが旅行者の立場からもはっきり見て取れるからだ。リスボンにはメトロが4路線あるが、駅のエスカレーターやエレベーターの半分は動いていない。中にはエスカレーターなどがあることが前提となっている地下深くにある駅もあり、その駅でエスカレーターが動いていないというのは、ほかのヨーロッパ諸国では考えにくく、アジアの発展途上国以下の状況であった。

日頃の管理が不十分

駅の発車案内なども表示されていなかったり、鉄道車両は落書きだらけのまま。窓は摺りガラスのように汚れ、ステンレス車両が錆び果てている。有料トイレの入口はコインなどを挿入してバーを倒すのだが、紙幣挿入口にはガムテープが貼られ、紙幣は使えなくなっていたり……。無料の公衆トイレに至ってはほとんどで便座がなく、鍵が壊れているほか、トイレットペーパーを入れる器具も破損、石鹸の容器はあっても石鹸は補充されていないという状況だ。できた当時のまま維持されているものなどほとんどない。修理･維持といった形跡がなく「壊れたまま」「なくなったまま」のものばかりである。乗車した路線バスがエンストし、高速バスでは乗車日の異なる切符を渡されることもしばしばだ。悪意ではないが、日頃の管理などが不十分なために起こるトラブルばかりであった。

トイレの便座と、命にかかわるケーブルカーのケーブルを同列で論じることはできないが、このような状況を体験すると、はたしてケーブルカーはきちんとした安全管理･維持が行われていたのか懐疑的にならざるを得ないのである。

もう1つ気になることがある。それがオーバーツーリズムの問題である。筆者は29年前にもポルトガルを訪れていて、当時のケーブルカーは、坂の多いリスボンの街の高台へ移動する庶民の足であり、素朴な街の風情が漂っていた。

それがやがてリスボン観光のハイライトとなり、今回訪れると、沿線は観光客でごった返していた。2023年9月3日付記事（円安や物価高でも格安「タイ鉄道の旅」の醍醐味）で、市場の中を行く列車を紹介したが、SNSなどが発達した現代、人気に火が付くと、観光客がどっと押し寄せる。「ケーブルが耐用年数に満たずに破損した」という報道であるが、その耐用年数はおそらく通常のケーブルカーの場合であり、線路内に多くの観光客が立ち入り、何度も急ブレーキを使っていたら、ケーブルの劣化は早く進むであろう。

現在、運休になっているのは3本あるケーブルカーで、トラムは運行している。トラムは性格から大きく2つに分けられる。1つは市民の足となる路線で、立派な連接車で運行する。もう1つは古風な単車で運行の観光路線で急な坂を上り下りする。観光路線にはバスが並走していて市民はバスを利用する。トラムは観光客で常に満席、運行時間もおおむね日没までなので、観光路線に徹している。

欧州域内は国内気分で旅行できる

沿線は観光客であふれている。日本からの観光客はわずかだが、韓国や中国からは定期航空便があり、ヨーロッパ内からは格安航空便がひっきりなしにやってくる。クルーズ船も毎日、最大で4隻が接岸される。トラム沿線は欧米からの大量の観光客、自撮りをするウェディング衣装の韓国人、モデル気分でポーズする中国人で賑わう。

ヨーロッパ各国からの観光客が多いのには、ポルトガルはユーロ圏では比較的物価が安いという理由がある。かつてはドイツならマルク、ポルトガルはエスクードと通貨が異なり、ドイツからポルトガルへは明らかな海外旅行だった。ところが現在はパスポートチェックすらない。ヨーロッパ内は国内旅行の感覚で気軽に移動できる。

アメリカ･カナダからの観光客も多い。日本からだとポルトガルはヨーロッパの果てになるが、逆に北米から見ると最も近いヨーロッパになる。大西洋便というとそれなりの長距離便に感じるが、近年はナローボディ機（通路が1列の機体）ながら航続距離の長い機体が開発されたので、運航経費が安くなり、アメリカからポルトガルなど、比較的距離の近い大西洋便は多くの便が飛ぶようになった。

筆者が乗車中にも何度も急ブレーキがかかった

旧市街の道は狭く、車道はない。そこを車、路線バス、小柄な屋根なし観光バス、さらに観光用のトゥクトゥクのような乗り物が駆け回っている。トラムの乗客は窓からスマホを出して動画などを撮影している。加えてそもそも路面電車としてはかなりの急坂である。筆者が乗車中にも何度も急ブレーキがかかった。

おそらく、事故を起こしたケーブルカーも同じような状況で、満員状態で何度も急ブレーキを使っているうちに、ケーブルの劣化が進み、それが事故の遠因になったのではないかと筆者は推測する。酷使しているものは、早め早めの点検･補修が欠かせないのではないだろうか。

（谷川 一巳 ： 交通ライター）